“Algo que no se me olvidará de esta pandemia son los ojos de los pacientes”

“En esta pandemia he asumido un gran rol de responsabilidad. Sabía la importancia de tomar decisiones bien argumentadas, pero ante el covid-19 he tenido que tomar decisiones con apenas muy pocos datos, con intuición y con el aprendizaje inmediato”, asegura Marina Varela, jefa de sección de Anestesiología en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra. La doctora afirma que “ha sido un momento en el que me di cuenta de que mis 20 años como clínico, en atención a pacientes críticos, me ayudaban a comprender y gestionar mejor toda esta situación de crisis”.

En este sentido, se ha esforzado por “aportar seguridad a otros profesionales, en la toma de decisiones, porque no todos podemos asumir ese riesgo mantenido y de elevada tensión”. Así, como jefa, asumió el mando y lideró a su equipo de la mejor forma que le permitía la incertidumbre generalizada que se vivía en aquellos primeros momentos.

“Saber identificar quién podía claudicar, adelantarme a alguien que necesitaba ayuda, fue clave”, recuerda, y asegura que, en todo momento, “intentaba que mis compañeros me sintiesen como un cargador emocional y profesional al que poder agarrarse”, explica, y apunta que “todos, absolutamente todos los profesionales sanitarios, han tenido y tienen un importante lugar en esta pandemia”.

Como jefa de Anestesiología y Reanimación, Marina Varela explica que, ante el Covid-19, el área sanitaria de Pontevedra - O Salnés respondió con un ‘Plan de Contingencia’, tanto en el área de hospitalización como en la de críticos. “Nos adaptamos de una forma rápida a algo inesperado”, asegura la doctora Varela, que considera que “nadie estaba preparado para una pandemia, pero a nivel de hospital, de microgestión, la reacción fue muy rápida, compartida entre todos y exitosa”.

EN PRIMERA LÍNEA. Para la atención a pacientes ‘Críticos covid’, la primera línea del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra contaba con 28 anestesiólogos en el Hospital Montecelo y 8 en el Hospital Provincial (área maternoinfantil), además de 4 médicos residentes de Anestesiología y Reanimación. “Mi sensación en todo momento era: todos juntos vamos a poder vencer esta situación crítica”, recuerda emocionada.

De este modo, cuenta que, “de un momento a otro, convertimos en Unidad de atención a ‘Críticos no covid’ la zona de Cirugía Mayor Ambulatoria, e incorporamos la Unidad de Recuperación Postanestésica al área de ‘Críticos covid’, esto sumado a nuestra Unidad de Reanimación y a la Unidad de Cuidados Intensivos, nos hizo disponer del doble de capacidad para atender a estos pacientes ‘Críticos covid”.

TOMA DE DECISIONES. Asimismo, recuerda que la toma de decisiones “ha sido muy intensa y muy ágil, hemos cambiado la organización tradicional de nuestras áreas de críticos, lo que nos ha permitido aumentar nuestra capacidad para atender a este tipo de pacientes, además de poder realizar determinadas intervenciones quirúrgicas urgentes y no urgentes”. Posteriormente, tras el pico de la pandemia, durante la desescalada, explica que “se comenzó el proceso de reactivación hospitalaria hasta conseguir la situación actual de normalización de la actividad asistencial, aplicando los protocolos establecidos por el Sergas en todo momento”.

“Aquellos que teníamos responsabilidades de dirección teníamos que estar continuamente adaptando la capacidad del hospital a la llegada de pacientes covid, y poco a poco, con la información que nos llegaba de fuera del hospital y de fuera de nuestra región, podíamos realizar una previsión de lo que iba a suceder, con un cierto margen de variación”, incide.

CONTACTO CON OTRAS COMUNIDADES. En su caso, asegura haber mantenido durante todo este tiempo un contacto “constante” con Jefes de Servicio de Anestesiología y Reanimación de toda Galicia y de otras Regiones de España, especialmente Madrid, Barcelona, Castilla León, Castilla La Mancha, Asturias, Cantabria, País Vasco, Comunidad Valenciana y Andalucía.

RELACIÓN CON LOS PACIENTES. “Hay algo interior que no se me olvidará en esta pandemia: los ojos de las personas. He aprendido a interpretar la mirada de los pacientes de una manera nueva”, asegura la doctora de Pontevedra, que añade que “no sé si los ojos son el espejo del alma, pero los ojos fueron las verdaderas palabras para los pacientes y para nosotros”.

Marina Varela confiesa que “he vivido en toda esta pandemia toda la colección de sentimientos que se puedan expresar”. “Tristeza infinita por el daño que provoca la enfermedad covid, pero a la vez, alegría inmensa, cuando veía que éramos capaces de despertar a estos pacientes y retirarles la ventilación mecánica y el poder comunicárselo a sus familiares”, recuerda compungida, aunque asegura que “sentí un gran orgullo, porque he trabajado con todos mis compañeros en estos meses, de una forma que nunca jamás antes había vivido”.

Sencillamente, “porque cualquier otra pandemia, ya será una segunda, y esta primera, como digo, es tal colección de tensión mantenida, de horas y horas de trabajo y preocupación, que ha conseguido dar lo mejor de nosotros mismos, para salvar a estos pacientes que nos hablaban a través de los ojos”.

LO MÁS DURO: LA SOLEDAD. “La soledad que sentí no es la soledad que podemos sentir habitualmente, es esa soledad no querida, una soledad que no tenía solución inmediata. Me impresionaba inicialmente el aislamiento emocional que provoca en los pacientes la enfermedad covid”, destaca la doctora.

Afirma que esa soledad también la experimentaban los sanitarios “que no podían convivir con sus familias”. “Me preguntaba: ¿cuándo terminará esto? No por el tiempo, sino por ese sentimiento de soledad y esa incertidumbre no querida, que duele, que hiere... Y ahí es dónde ha sido tan importante todo lo que hemos hecho por la humanización en el cuidado de los pacientes, para que pudiesen avanzar y salir adelante”, sentencia Marina.

“Agradecí el ‘Protocolo de acompañamiento’ que desarrolló el Sergas, para poder acompañar a los pacientes covid ingresados en el hospital en los últimos momentos de su vida”, afirma la doctora Varela con una gran carga de sentimentalismo en sus palabras. “A veces, tenía la sensación de que el mal estaba en esa soledad doliente”, asevera.

UN TESTIMONIO MÁS. Esta situación vivida por Marina Varela es solo una de las muchas que los profesionales sanitarios han tenido que enfrentar durante estos meses, trabajando en circunstancias nunca antes vistas y con una presión psicológica y emocional que no hizo más que acrecentar el valor de sus actos por salvar miles de vidas.