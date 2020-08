Almuiña pide a Illa abordar a cuestión educativa

EDUCACIÓN. O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, valorou as medidas "positivas" abordadas onte polo ministro Salvador Illa e as comunidades autónomas no marco do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde (CISNS) e avanzou que o responsable estatal se comprometeu a dedicar unha reunión deste organismo ao comezo do curso e á cuestión educativa durante a próxima semana. Así o trasladou en declaracións após participar no citado encontro no que, entre outras cuestións, se estendeu a prohibición de fumar na vía pública ou ao aire libre se non se pode gardar dous metros de distancia de seguridade e o peche do ocio nocturno. Por outra banda, demandou ao Ministerio a importancia de abordar a cuestión educativa para asegurar a "coordinación entre todas as comunidades autónomas", evitar "interpretacións diferentes" da normativa e garantir que "non haxa dúbidas na poboación" de que os nenos poderán regresar ás aulas dun modo "seguro", posto que o ámbito escolar leva "moitos meses paralizado" e trátase de "un alicerce fundamental" da sociedade. Tamén reiterou a necesidade de revisar a Lei orgánica de saúde pública e solucionar as "lagoas" que conta para poder facer fronte á pandemia. EP