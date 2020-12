Así será la Navidad de nuestros sanitarios

Santiago. “Este año va a tocar quedarse en casa con mi mujer y mi hijo”. Así es como el famoso investigador José Manuel Martínez Costas, líder del proyecto de desarrollo de una vacuna antiCOVID en la USC, pasará estas fiestas navideñas. Pese a que no será un año como los demás, “porque no iremos a casa de mi suegra, la única abuela que todavía vive”, se considera afortunado, porque “al menos sí estaré con mi familia”, que ya es más de lo que muchos pueden decir a estas alturas.

El investigador no se siente decepcionado, ni mucho menos, por tener que celebrar unas fiestas diferentes, porque “era algo predecible”, que ya se esperaba incluso antes de que se hiciese el anuncio oficial. “Nosotros mismos, aunque no fuese por imposición, ya no querríamos ir a casa de la abuela para evitar ponerla en un riesgo innecesario”, asegura.

Y, como el espíritu navideño es lo último que se pierde, incluso en tiempos de pandemia se puede hacer del 24 de diciembre un día diferente a los demás. En el caso de Martínez Costas, “haremos una cena un poco más especial que de costumbre”. Además, como secreto a desvelar, confiesa que “mi mujer es muy peliculera para estas cosas, tanto que incluso nos ha comprado ya jerseys navideños”. Fijo que las fotos no faltarán a la cita navideña.

Asimismo, entre los grandes acontecimientos de estas fechas, además de los regalos, claro está, se encuentra el recibir a su hijo (que superó el COVID sin grandes problemas) tras cuatro meses sin verle, desde septiembre, cuando se fue a Granada a estudiar. “Espero que no tenga problemas para regresar, por el momento ya tiene el billete para venirse y no le han planteado problemas”, indica el investigador de la USC, por lo que, más allá de una PCR, poca cosa le puede impedir que los tres cenen juntos esta Navidad.

Aunque Fin de Año sí se verá algo más truncado, pues habitualmente “solíamos salir a tomar algo por ahí con los amigos, y no va a poder ser”. Pero, como bien dice este profesional, “todo sea por pasar unas Navidades mejores en los próximos años”. Á.p.