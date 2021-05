Así viven los últimos coletazos de la pandemia a lo largo del planeta

Sicilia. “Aunque no llevo mucho tiempo en la isla, sí me he dado cuenta de que las cosas están bastante más fastidiadas que en España”, explica Sergio Sande, un joven hostelero que, por su cargo en la empresa donde trabaja, viaja mucho. A su llegada, hace tres días, a una de las islas más turísticas de Italia, se encontró todo lo contrario a lo que cabría esperarse: el silencio. Y es que, pese a que Italia, por estar dentro de la Unión Europea, mantiene un ritmo de vacunación similar al de España, en las zonas más turísticas el impacto del COVID ha dejado mella.

“Está todo completamente cerrado”, indica Sergio, que añade que, “de hecho, no puedo salir del hotel ni ir a ver nada porque todos los pueblos que me rodean se encuentran en situación de alerta máxima, por lo que están cerrados perimetralmente y no los podemos traspasar”. “No puedo hacer nada”, comenta.

Indica que, supuestamente, de cara al verano, se levantarán algo más las medidas, pero “como son islas que viven expresamente del turismo, tienen una situación muy delicada, y no se puede permitir que nada falle para no echar a perder la temporada de verano”. Por tanto, estos cierres obligados son los únicos que pueden salvar a las islas del declive, ya que, “cuando llegue el invierno, aquí no hay nada, y las empresas tendrán que esperar nuevamente al año que viene para volver a tener ingresos”.

Eso sí, en estos momentos la isla es “un lugar paradisíaco” y sin contaminación turística, lo que supone que “todo está mucho más limpio y cuidado”. “Es una forma de ver Sicilia como no creo que nunca más vuelva a tener la oportunidad de hacerlo”.

En Italia, al igual que en España, el uso de mascarilla “es obligatorio”, y, “al igual que sucede en nuestro país, hay gente que respeta la normativa y otra que no, sin distinción”.

Los plazos que maneja el Gobierno regional de Sicilia para la reapertura pasan por una desescalada gradual. “Se espera que este fin de semana puedan empezar a abrirse los comercios y bares poco a poco”, dice Sergio. Por el momento, nada, “nadie puede moverse sin causa justificada: ir al médico, a la farmacia, a trabajar o a cuidar de una persona dependiente”.

“Por el momento solo he podido ver el hotel en obras que he venido a supervisar y preparar para su apertura”, comenta el hostelero, que se ha desplazado a esta pequeña isla italiana para dejar todo listo para abrir en el plazo de un mes, si la situación epidemiológica lo permite, el Grand Palladium Hotel Sicilia Resort & Spa. Ahora solo queda que se de luz verde a la entrada del turismo para que la cosa marche bien.