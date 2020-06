Asociacionismo más seguro y con actividades al aire libre

El asociacionismo ha tenido que entrar en un coma inducido para, como en los casos clínicos, darle tiempo al paciente en su recuperación mientras está confinado. Y de cara a conocer cómo se las han apañado durante estos meses, además de sus perspectivas de futuro, se ha recabado la opinión de una banda de música, la de Brión; una asociación cultural, Gazafellos do Val en Barcala, y la de la Sociedad Deportiva Negreira. Sus responsables reconocen que esperan como agua de mayo la vuelta a la normalidad y que han operado bajo mínimos usando las nuevas tecnologías, pero ahora buscan alternativas, y se plantean actividades en el exterior, además de extremar la seguridad.

Comenzando por Gazafellos, su presidente, Óscar Martínez, apunta que durante esta temporada han echado mano del grupo de Whatsapp para reunirse a distancia, si bien a mediados del presente mes quieren retomar las asambleas y nuevas actividades. Por lo de pronto, han vuelto a poner en marcha sus cursos de Guitarra y el de Músicas Miuda, “para que os máis pequenos coñezan os instrumentos e se familiaricen coa música”, aporta.

Tienen nuevo local, en el número 6 de la Avenida das Brañas de Negreira, en el que han separado las mesas y pintado marcas en el suelo para garantizar la distancia durante sus cursillos formativos. Allí actualmente tienen una exposición con cuarenta pinturas de Mónica Montero (algunas de ellas a la venta) titulada O berro de Melusina, y tampoco han querido dejar pasar las Letras Galegas 2020 sin poner su grano de arena por partida doble. Por un lado, con vídeos líricos en YouTube a cargo de Antón Romarís, Iolanda Aldrei, Rochi Nóvoa o Irene Quinteiro, entre otros. Y aprovechando que Óscar forma parte del grupo de música Minguante, grabaron una versión acústica “e confinada” de su tema Estrelas para la ocasión. Actualmente cuentan con una decena de socios que esperan aumentar.

El deportivo es otro sector clave que las ha pasado canutas tras darse por terminadas las competiciones y entrenamientos. Álvaro Lira preside una SD Negreira que integra 22 fichas, más el cuerpo técnico. Suman unos 450 socios, y tras estos meses no prevén más entrenamientos “ata que se retome a liga”, si bien admite que hubo algún intento de darle continuidad, “pero as dificultades que temos non son iguais ás dunha competición profesional, que lle paga os PCR aos xogadores, e están aillados”.

Los futbolistas de estas categorías en el limbo entre semiprofesional y amateur–el Negreira milita en Primeira Autonómica Grupo 2 A Costa-Santiago– “na súa meirande parte non cobran, aínda que no noso equipo sí, porque vimos da terceira división”, dándole una cantidad económica a modo de incentivo “para que veñan a xogar e adestrar”, dice Lira. Además, admite que aún les están dando vueltas a cómo compensar la cuota de socio, “que lles permite acceder ao campo toda a tempada, pero como quedou acurtada, aínda está por ver como se vai facer, ao mellor baixando prezos ou dando un agasallo”. También han pensado en poner en marcha actividades y torneos estivales para reunir fondos, “pero por agora non se pode; estamos á espera do que vaian dicindo”.

CON RITMO. Y en cuanto a los colectivos con más ritmo, se ha pulsado la opinión de Jorge Rey, director de la Banda Municipal de Música de Brión, creada en 1997 y sucesora de la histórica Banda da Luaña. En su caso “estivemos un pouco desconectados, e agora estamos intentando facer un video promocional no que cada músico grave unha peza para logo ensamblala”, mientras siguen dándole vueltas a cómo retomar los ensayos. La reflexión, en su caso, parece que ha servido, y Rey se está planteando “empezar ao aire libre, agora que ven o bo tempo, mantendo a distancia de seguridade con grupos pequenos, e a ver se pouco a pouco volvemos a normalidade, porque as actuacións están todas canceladas durante o verán”. Suman cuarenta y ocho músicos “de todas as idades”, y como en tantos otros gremios, están recurriendo al boca a boca entre directores para “poñernos en funcionamento” cuanto antes.

No les dieron todavía pautas sobre cómo será la nueva realidad, pero en una reciente teleconferencia con la Federación Galega de Bandas, “do que máis se falou foi de como se retomarán os ensaios, que teñen que ter as pertinentes autorizacións dos pais” y administración.