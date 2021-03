Incertidumbre, angustia e incluso temor se abren paso tras la temporalmente cancelada inoculación de AstraZeneca. Habrá quien piense que permanece en peligro por haber recibido la dosis anglo-sueca. No puede estar más equivocado. El verdadero riesgo se apellida coronavirus, los trombos detectados son muy pocos y, aún de estar correlacionados (algo aún no comprobado científicamente) no administrar dicha vacuna “conlleva más riesgos para la salud de la población que hacerlo”.

Esto último no lo dice un servidor, sino el doctor Juan Gestal, catedrático emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública en la USC. Ante esta situación excepcional, el experto indica que “los que han recibido la vacuna deben estar tranquilos y muy contentos por estar ya protegidos o en camino de estarlo”.

Asimismo, reconoce que aquellos que sean llamados para recibir el remedio de la compañía farmacéutica AstraZeneca (una vez se aclare este tema) pueden “acudir tranquilos, pues la vacuna es segura y sus efectos secundarios son locales, leves y pasajeros”. “El jueves tendremos el resultado del comité de evaluación de riesgos de farmacovigilancia de la EMA, confío que quede todo aclarado y se reanude cuanto antes la vacunación”, añade además.

Sobre la suspensión del pinchazo, Gestal considera que “unos países han arrastrado a otros”. “Alemania encontró una frecuencia en su país de 3,75 casos de trombosis venosa cerebral por millón de vacunados al mes, superior a la que se estima en la población de 1-2 casos por millón de habitantes y mes”, explica sobre la situación del estado germano, que paralizó su suministro este lunes.

A ella se unieron junto a Italia, España, Francia y Portugal, también esa jornada, siguiendo la estela de otros primos europeos como Holanda, Dinamarca o Irlanda. Sin embargo, el experto apunta que “si hacemos el cálculo de los 14 casos entre los 17 millones de vacunados vemos que la incidencia (trombótica) es de 0,8 casos por millón”: algo que está “por debajo de la incidencia de este proceso en la población”.

“Durante los ensayos clínicos no se ha visto asociación entre la vacuna y eventos trombóticos”, insiste además Gestal, quien finalmente receta que “no vacunar conlleva más riesgos para la salud de la población que hacerlo, incluso aunque estuviese asociado como efecto adverso ese evento trombótico de muy baja frecuencia, que creo que no”.

ES PRECISA LA “TRANQUILIDAD”. “Me gustaría transmitir un mensaje de tranquilidad”, recalca por su parte Federico Martinón-Torres, jefe del servicio de pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y coordinador del centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud en seguridad vacunal también en la ciudad compostelana, recordando que tanto la Agencia Europea del Medicamenteo ( EMA) como la OMS “se ratifican en que se puede continuar con la vacunación normal”.

De hecho, la EMA difundió este martes un nuevo comunicado en el que destacaba “firmemente convencida” de que los beneficios del remedio de AstraZeneca superan a los riesgos de efectos secundarios. En este sentido, el especialista proporciona datos diferentes a los expuestos por Gestal, apuntando “30 casos en Europa en el contexto de casi seis millones de personas vacunadas”.

Aun así, coincide con el catedrático en que es un número que sería el esperable incluso sin vacunación, es decir, que “si esos casi seis millones de personas no se hubiesen vacunado tendríamos un número de casos similares”, matiza.

“No obstante, es normal que esto genere preocupación y dudas en la gente sobre todo por la propia disparidad de criterios que se está observando”, admite Martinón-Torres. Y es que, esto obedece, según el sanitario, a diversos criterios “estrictamente técnicos para los cuales tenemos que esperar también a que se pronuncie la AME”. Del mismo modo, la decisión de suspender la administración de AstraZeneca también es consecuencia directa del “sentido de protección y de cautela por parte de algunas administraciones”.

“A día de hoy, en cualquier caso, es un evento muy raro”, apunta además el experto, recalcando que debe predominar la prudencia en estos momentos. “Tenemos que transmitir un mensaje de tranquilidad a las personas que se han vacunado (...) en el peor de los escenarios en el que se pudiese demostrar que existe una relación entre la vacunación y este efecto tromboembólico estamos hablando de una incidencia muy muy baja”, remarca.

Sobre la gente que ya ha recibido la primera dosis y, actualmente, está pendiente de la segunda, Martinón-Torres afirma que durante “los próximos días, en función de los datos que aporten las diferentes agencias reguladoras”, habrá dos opciones. En caso positivo, se continuará con la “vacunación normal”, dice, insistiendo en que “hay un margen en este sentido para hacerlo” pues entre la primera y la segunda pueden pasar “hasta 12 semanas”.

Y, si por cualquier motivo, la suspensión de la vacunación persistiese en el tiempo y fuese más prolongada, en ese caso las autoridades sanitarias “tendrán que replantear la vacunación o completar la pauta vacunal con alguna de las otras vacunas disponibles”, avanza.

EXCESIVA PUBLICIDAD. Para José Martínez Costas, biólogo y profesor en la Universidade de Santiago, sin conocer a fondo los datos concretos, la pausa es consecuencia de “un exceso de prudencia, que nunca está de más sobre todo al tratarse de vacunas que nunca han sido administradas a humanos”.

Atendiendo a lo que dice la Agencia Europea del Medicamento, conforme explica, no hay “ningún dato” que vincule el origen de trombos al remedio anglo-sueco. De hecho, añade, en los individuos sanos también se dan “esas patologías” en proporciones de población “similares”.

Sin embargo, tal como remarca, la “publicidad excesiva de este tipo de casos es muy negativa” e incluso “está sacando las cosas de quicio”. Así las cosas, según su parecer, la idea que debe de transmitirse a la gente es que sigan los consejos de las agencias (la europea y la española).

“Ellas tienen los datos y se ajustan a los estándares que determinan la seguridad, no solo de estas vacunas, sino de todos los medicamentos que tenemos en casa”, aclara Martínez Costas, quien también espera que esta suspensión “no sea prolongada y se mantenga solamente el tiempo que les lleve cotejar los datos necesarios” pues “necesitamos vacunar a la gente lo antes posible”.