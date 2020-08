Asturias atrasa o inicio do curso para o día 22

O Goberno deixou en mans das comunidades autónomas a decisión de retrasar ou non o curso escolar e algunhas optan por esta opción. A pioneira foi Canarias, quen adiou o principio das clases dende o 9 de setembro ata o 15.

Onte, o principado de Asturias anunciou a súa decisión de retrasar máis dunha semana as datas previstas para o comezo do curso escolar, que será de carácter semipresencial entre terceiro da ESO e Bacharelato, por mor da súa intención de realizar probas PCR a todo o seu persoal traballador docente e non docente e debido á necesidade de coñecer a evolución da pandemia do coronavirus nas próximas semanas.

Deste xeito, prevese que o curso comece o día 22 de setembro para os nenos e nenas de infantil e primaria en vez do día 10 como viña establecido, mentres que os da ensinanza secundaria e bacharelato arrincarán as clases entre os días 28 e 29 (en lugar do 14) e a formación profesional o día 30 (inicialmente o 18), pero manteranse os 175 días lectivos. O estudantado de idiomas e educación de persoas adultas comeza máis tarde: o 5 de outubro.

Así o anunciou a conselleira Carmen Suárez, que explicou que a medida responde ao obxectivo de comezar o curso con garantías de sanidade tanto para alumnado como para persoal docente, sexa na educación pública ou na concertada. Tamén pesou na decisión do Executivo asturián a intención de esperar a ver como evoluciona a pandemia na primeira quincena de setembro.

Dita novidade espertou críticas. O deputado de Ciudadanos na Xunta Xeral do Principado, Luis Fanjul, sinalou que o anuncio do Executivo autonómico é a "constatación dun fracaso" do Goberno asturiano. Asimesmo, afirmou que o Executivo, "chegou ás portas do arranque do curso escolar sen ter a planificación axeitada nin resolta a organización de recursos nin do propio profesorado". Por outra banda, Podemos Asturies cualificou de "inadmisible que se retrase o comezo de algo tan previsible como o inicio do curso escolar por non terse posto a traballar a fondo, con criterio e con coñecemento no tema" e reclamou ao Goberno do Principado que poña en marcha medidas de conciliación para as familias asturianas. Para Podemos, "a desculpa non pode ser en ningún caso o facer a PCR aos docentes" cando esa era unha petición que o seu partido "leva trasladando dende fai tempo".

Noutras comunidades veñen de anunciar que o inicio escolar se realizará de maneira escalonada: non todas as disciplinas e etapas educativas comezarán o mesmo día. É o caso da Comunidade de Madrid e tamén do País Vasco, que manteñen as súas diversas datas para as diferentes entradas do alumnado.

O resto de comunidades autónomas teñen prevista a chegada dos alumnos e alumnas ás clases segundo o que previamente estableceron e seguindo, loxicamente, os seus propios protocolos de seguridade.

En Galicia, concretamente, a conselleira Carmen Pomar sinalou onte que o curso comezará segundo o planeado a partir do 10 de setembro para infantil e primaria, salvo que as autoridades sanitarias digan o contrario, reiterando desta maneira o que achegara o pasado martes 25 de agosto. O comité clínico que asesora á Xunta na pandemia “vai suxerindo a Educación posibles cambios ou posibles matices” no protocolo galego, apuntou a conselleira o pasado martes, de forma que é “aberto” e “dinámico” porque “evidentemente vai a estar supeditado ás circunstancias sanitarias”.

A idea de Educación é, polo momento, comezar o 10 para infantil e primaria e o 16 para o resto de disciplinas e etapas non universitarias. Todos e todas con clases presenciais e usando máscaras de autoprotección, dende os seis anos e nas aulas e nos espazos comúns. Pero admite a posibilidade de ter que introducir cambios en determinadas zonas ou comarcas se as autoridades sanitarias así o indican.