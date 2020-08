Avanzan normativas legais se hai neglixencias

aviso. O Sindicato Nacional do Ensino Privado (SNEP) de Galicia tomará as medidas legais oportunas nos posibles casos de contaxio polo covid-19 se son por causa de neglixencias. “É evidencia científica que os ollos son outra vía de entrada do virus, polo que, no caso de contactos estreitos (habitual e normal nas escolas infantís de 0 a 3 anos) débese complementar o uso da mascarilla con pantallas ou gafas protectoras axeitadas. E isto non se contempla de xeito obrigatorio en dito protocolo”, afirman, á vez que agardan unha rectificación. ecg