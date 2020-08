Avisan de que podemos volver a la situación de marzo

ciencia. El presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), Marcos López Hoyos, advierte de que España podría volver a una situación de la covid-19 muy grave “en cualquier momento”. “Aunque no podemos decir que haya una segunda ola, todo apunta a que en cualquier momento la situación puede volver al escenario de marzo y abril”, alerta. Los ponentes en el curso Inmunología en la pandemia de covid-19, en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo analizaron las medidas de gestión sanitaria en marcha y cuáles es necesario que se potencien. “Las restricciones de movilidad aún no han demostrado su eficacia. Lo que sí lo ha demostrado es la contención domiciliaria”, señaló la secretaria de la SEI, Carmen Cámara Hijón. Por ello, apuntan que “la medida más eficaz sería la cuarentena de 14 días de todos los contactos de un caso positivo”. “Es algo que hemos relajado en la nueva normalidad y se debería conseguir”. Ambos médicos subrayan la importancia de la coordinación entre las comunidades para la eficacia real de estas decisiones. “Me gustaría que volviéramos al estado de alarma y no actuar con respuestas independientes, pero es un tema político”, dicen. E. Press