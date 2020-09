Baixa o número de novos contaxios de coronavirus en Galicia

SANTIAGO. EP. Galicia detectou 203 novos positivos en coronavirus en 24 horas, ao aumentar en 102 os casos activos de COVID-19, até os 3.742 --soben en todas as áreas sanitarias--, e en 100 as persoas curadas, até un total de 12.771 desde o inicio da crise sanitaria. Ademais, segundo os datos da Consellería de Sanidade feitos públicos este martes, actualizados a última hora do luns, as vítimas mortais da pandemia incrementáronse a 644, tras falecer no Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) de Lugo unha muller de 96 anos que contaba con patoloxías previas.

No entanto, o número de novos contaxios detectados de COVID-19 reduciuse en Galicia con respecto aos do luns, posto que no parte deste martes figuran 203 positivos, 68 menos que o día anterior. En canto aos casos activos de coronavirus --persoas que contan actualmente coa enfermidade--, elévanse a 3.742 ao aumentar nas sete áreas sanitarias da Comunidade galega.

Así, a A Coruña e Cee continúa como a que máis infectados acumula, cun total de 1.403 casos activos, 11 máis que nos datos do luns. As áreas sanitarias onde máis se incrementan os pacientes este martes continúan sendo Lugo, que suma 29, até un total de 759; e Santiago, que contabiliza outros 25, até 607.

No resto da Comunidade, a área sanitaria de Ourense conta con 343 casos activos de COVID-19 --3 máis con respecto ao luns--; a de Vigo con 253 --soben en 16--; a de Pontevedra con 233 --sete máis--; e a de Ferrol con 144 --11 máis--.

Así mesmo, até o momento Galicia contabiliza 12.771 persoas curadas de COVID-19, ao sumar os datos deste martes outras 100 altas. Ademais, Sanidade informa de que xa se realizaron 339.206 probas PCR na Comunidade, que son 3.652 máis.