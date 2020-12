Baixan a 330 os maiores con COVID en residencias galegas pero soben a 191 os traballadores afectados

O número de usuarios de residencias de maiores de Galicia afectados por COVID-19 baixou de 360 a 330 nas últimas horas, pero elévanse a 191 --seis máis-- os traballadores infectados, segundo os datos facilitados este martes pola Consellería de Política Social.

Así, aínda que nas últimas horas comunicáronse 11 novos casos, retiráronse do cómputo 29 despois de negativizar, así como 12 correspondentes a persoas que faleceron --sete trátanse de mortes rexistradas na residencia Doral de Mos na segunda quincena de novembro e que foron notificadas após confirmase que faleceran pola covid--.

En canto aos novos positivos, correspóndense con 2 usuarios de San José Hermanitas de Narón (A Coruña), un da residencia San Salvador de Guntín (Lugo), catro da San Antonio de Beariz (Ourense), dúas da Soremay de Pontevedra e outros dous da Cesantes-Redondela.

Nestes momentos, o centro con máis casos é a residencia Vila do Conde de Gondomar, onde hai 108 usuarios contaxiados. Pola súa banda, en segundo lugar atópase o Asilo de Vilalba, con 45. Ademais, a residencia Soremay de Pontevedra ten 41 positivos; mentres que a Pontevedra de Vilaboa conta con 36 casos.

Na San Antonio de Beariz hai 19 maiores infectados, mentres que na San Salvador de Guntín son 16 os usuarios con covid-19. Tamén hai 13 contarios na Cesantes de Redondela.

Pola súa banda, hai 10 casos no CRAPD Vigo II. Ademais, hai nove positivos tanto na DomusVi de Vigo, como na Vivenda Comunitaria de Castrelo do Miño. Os casos en RodalResidencias de Mos son oitos.

Ademais, rexístranse cinco en DomusVi Ribadumia, catro en Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume, e dúas tanto na San José de Narón como no Apartamento Tutelado San Antonio de Beariz. Mantéñense cun positivo a San Cibrao de Crevo e Nosa Señora dos Miragres de Barbadás.

TRABALLADORES DE RESIDENCIAS

Con respecto aos traballadores de centros xeriátricos, elévanse a 191 após o positivo tres empregados da Soremay de Pontevedra e outro tres da Cesantes de Redondela. Ademais, tamén hai un novo traballador infectado na Vivenda Comunitaria de Castrelo de Miño.

Con estes datos, o cadro máis afectado é a da residencia Vila do Conde de Gondomar, con 22 casos. Na residencia Soremay de Pontevedra hai 20 e no Asilo de Vilalba 19.

Ademais, 14 traballadores teñen a covid na residencia Pontevedra de Vilaboa 13 en Nosa Señora dos Miragres e 12 en DoralResidencias de Mos. O resto de centros se amntienen por baixo da decena.

DISCAPACITADOS

Con respecto a centros de atención a persoas con discapacidade, segundo os datos de Política Social non se produciron cambios nas últimas, e mantense en 4 o número de usuarios afectados: tres na residencia Doral de Mos e un do Centro de Promoción da Autonomía Persoal do Imserso en Bergondo.

En canto aos traballadores destes centros, hai seis empregados con COVID --un máis--: dous da residencia Doral de Mos, outro da residencia Souto de Leixa de Ferrol, outro da residencia San Vicente de Paúl de Lugo e outro da residencia de Chapela e un do Fogar San Rafael de Vigo.

SANTIAGO. EUROPA PRESS