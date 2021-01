Barrera de la UE para bloquear exportaciones de vacunas a terceros

Santiago. El 72,5 por ciento de la población en España asegura que está dispuesta a vacunarse frente al COVID de forma inmediata, si bien el 16,5 por ciento señala que no quiere ponérsela, según se desprende del Barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado ayer.

Ahora bien, un 2,5 por ciento dice que se pondría la vacuna si tiene garantías, está probada y es fiable; un 0,2 por ciento traslada su decisión al origen de la vacuna; un 0,8 por ciento si cuenta con información suficiente sobre las mismas; y un 1,3 por ciento si así se lo aconsejan las autoridades, científicos o sanitarios.

No obstante, un 4,5 por ciento todavía tiene dudas en cuanto a si ponérsela o no. Respecto al motivo por el que no se vacunarían de forma inmediata, el 26,3 por ciento dice que es por miedo a que tengan riesgos para la salud y efectos secundarios colaterales, el 23,5 por ciento porque no se fía de las vacunas y el 14,1 por ciento porque prefiere esperar a ver cómo funcionan en otras personas.

Además, el barómetro recoge que un 5,7 por ciento no cree que sean eficaces; un 3,4 por ciento dice que es porque hay otras personas más vulnerables o de mayor riesgo, o por tener alergias, otras enfermedades o tratamientos, estar dando la lactancia o estar embarazada; un 2,4 por ciento porque considera que tiene pocas probabilidades de contagio; un 2,1 por ciento porque ya ha pasado la infección del COVID; un dos por ciento por falta de información; y un uno por ciento porque nunca se vacuna. ECG