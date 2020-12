Bugallo advirte: a evolución da pandemia en Santiago "non é nada positiva"

O alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, considerou que a evolución da pandemia "non é nada positiva" na cidade, con 196 casos activos fronte aos 90 que tiña o pasado día 7 de decembro.

Diso informou o rexedor nunha rolda de prensa ofrecida este luns, na que explicou que, na primeira semana, rexistrouse unha alza do 50% no número de casos. Pola súa banda, na segunda a porcentaxe de incremento foi do 40%.

Así mesmo, Bugallo precisou que, desde o 7 de decembro, a incidencia acumulada a 14 días pasou de 80 a 176 casos o que implica que "non son datos positivos nin satisfactorios" e ante os que fixo un chamamento á responsabilidade individual e colectiva.

UN TOTAL DE 27 FESTAS EN PISOS

O alcalde de Santiago, que asegurou que a maior parte dos contaxios --un "60%"-- rexistráronse na esfera familiar, lamentou que "siga habendo comportamentos irresponsables".

Así, sinalou que se volveron a incrementar as festas en pisos, que pasaron dunha media de "10-12" a "27 a pasada semana". "Todos serán denunciados e sancionados pero, desde logo, necesitamos un comportamento responsable", manifestou.

Ademais, o rexedor apuntou que só o 2% dos casos detectados teñen que ver coa hostalaría. "Tampouco no comercio se detectaron cifras significativas", incide Bugallo, que subliña que "onde se están producindo os problemas é nos encontros sociais e familiares fose dos ámbitos labores, que é cando se baixa a garda".

Con todo, o alcalde explicou que as cifras de Santiago son practicamente "idénticas" en termos porcentuais ao conxunto de Galicia, onde hai uns "200 casos activos por cada 100.000 habintantes". "O que temos nós é peor a tendencia", precisou.

O rexedor mostrou a súa esperanza de que os datos empecen a mellorar proximamente tendo en conta que o "crecemento está a retardarse".

PECHE PERIMETRAL

Por outra banda, preguntado pola situación do comercio da cidade, Bugallo vinculou unha menor afluencia de clientes ao feito de que a cidade estea pechada de forma perimetral.

Así, indicou que, aínda que iniciativas como o Mercado da Estrela tiveron unha "afluencia interesante", todas as persoas da área metropolitana e de municipios como Lalín ou Ribeira que tradicionalmente acoden á capital galega a facer as súas compras este ano non o puideron facer debido ao peche.

"O problema dos contagios non está nos comercios, nin sequera na hostalaría, está no ámbito familiar", subliñou.

SANTIAGO. EUROPA PRESS