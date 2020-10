Bugallo decidirá hoxe se cerrarán os parques infantís e canchas deportivas

Parques infantís e canchas ao aire libre están baixo o punto de mira do Concello da capital galega. Onte o alcalde de Santiago avanzou que se baralla o peche destes espazos co motivo de evitar reunións de persoas non convivintes.

Hoxe está previsto que se tome unha decisión sobre estes espazos. En todo caso, non se aplicará aos parques en xeral, senón aos destinados ao xogo dos cativos. Con respecto ás canchas, Xosé Sánchez Bugallo considera que nestas pistas ao aire libre se xuntan persoas non convivintes para xogar ao fútbol ou ao baloncesto. Estas medidas aplicaríanse por un período de catorce días, con vistas a unha ampliación ante a evolución desfavorable da pandemia.

AXUDAS. “Unha das partes máis complicadas desta orde é o duro mazazo a un sector que xa fora duramente golpeado”, comentou Bugallo sobre a situación da hostalaría na cidade. Así, o Concello confirmou a aprobación de axudas para que os establecementos poidan sacar máis partido das terrazas. Así, como solución provisional, poderían ocuparse prazas actualmente destinadas ao estacionamento de vehículos como espazos de instalación de terrazas. Con todo, Sánchez Bugallo asegura que, aínda que será unha ordenanza xeral aplicable a calquera parte da cidade, haberá que avaliar caso a caso. O novo decreto sumaríase á primeira medida para facilitar a instalación de calefactores ou mamparas.

A maiores, onte o Concello publicou a resolución da Alcaldía pola que se aproban as listaxes definitivas de persoas beneficiarias, en agarda e excluídas da convocatoria de axudas para a mellora e a innovación da restauración e hospedaxe compostelá, incluídas no plan de reactivación do sector turístico covid-19. En total presentáronse 186 solicitudes ás tres liñas previstas nas axudas (104 para a liña A, 25 para a liña B e 57 para a liña C). A liña A contempla axudas para investimentos na adecuación física dos locais, TICs e innovación e conta cun orzamento global de 75.000 euros. A liña B comprenden os gastos de comunicación, realizada en lingua galega e/ ou noutros idiomas que contribúan a unha mellor atención da clientela turística recibida no establecemento, e a ela destínanse 22.500 euros. Finalmente, a liña C, dotada con 52.500 euros, financia outros gastos correntes xerados na adecuación dos negocios necesarios por mor do covid-19.

CONTROL POLICIAL. Ademais, o Concello recoñeceu a complicación que supón controlar as reunións entre persoas non convivintes. O concelleiro de Mobilidade, Seguridade Cidadá e Festas, Gonzalo Muíños, asegurou que a escaseza de efectivos policiais na cidade xoga en contra deste obxectivo. Así, apelou á responsabilidade individual. Tamén o alcalde fixo referencia as “contradicións” que poden chegar á hora de aplicar a normativa do DOG que limita encontros entre non convivintes.

Con todo, o Concello tamén insistiu en que as medidas tomadas na cidade eran necesarias ante o número de contaxios por covid que se produciron a partir do mes de setembro.