Case 1.700 afectados máis nun só día, sen datos de Madrid

A tendencia á alza no número de contaxiados diarios polo coronavirus segue un día máis. O Ministerio de Sanidade rexistrou 1.690 novos positivos de covid-19 este mércores, o que supón un gran incremento fronte aos 1.418 notificados un día antes, é dicir, ata 272 casos máis en 24 horas en toda España. De todas formas, estes datos non están completos e suponse que serán aínda maiores, xa que, “por problemas técnicos”, non se incluíron os da Comunidade de Madrid. Así, ata que se inclúe, o número total de casos permanece en 329.784 persoas infectadas en España.

Ademais, 11.912 persoas foron ingresadas nunha unidade de Coidados Intensivos, 49 nos últimos 7 días; e 128.662 necesitaron hospitalización, 864 na última semana. Así mesmo, ata 13.045 persoas iniciaron síntomas de covid-19 nas dúas últimas semanas, das que 3.908 se produciron nos últimos sete días.

DATOS POR COMUNIDADES Dos 1.690 recén diagnosticados, 202 corresponden a Andalucía, 306 a Aragón, 18 a Asturias, 17 a Baleares, 64 a Canarias, 65 a Cantabria, 69 a Castela-A Mancha, 51 a Castela e León, 200 a Cataluña, 45 a Comunidade Valenciana, 39 a Estremadura, 103 a Galicia, 6 a Melilla, 47 a Murcia, 160 a Navarra, 268 ao País Vasco e 30 á Rioxa.

Aínda que non se inclúen os datos da comunidade de Madrid, minutos antes da publicación do informe de saúde, o departamento madrileño informou de que as novas infeccións de coronavirus duplicáronse nnun so día con 654, 330 máis en relación ao último balance.

Na última semana faleceron polo menos 65 persoas cun diagnóstico positivo neste virus, unha cifra similar á de onte (64), Aragón segue a ser a que rexistrou o maior número nos últimos sete días (23), seguida de seis, en Andalucía, un en Baleares, dous en Canarias, un en Cantabria, tres en Castilla-La Mancha, cinco en Castilla e León, dous en Cataluña, cinco na Comunidade Valenciana, dous en Extremadura, tres en Galicia, e sete en Madrid (o mesmo número que o martes, xa que non se actualizou), un en Murcia, outro no País Vasco e dous en Navarra. A cifra total desde o inicio da pandemia sitúase en 28.579 mortes.

hospitalizacións Ademais, durante os últimos sete días, informáronse 864 ingresos hospitalarios (128.662 desde a chegada da pandemia da covid-19 a España): 78 en Andalucía, 225 en Aragón, 4 en Asturias, 21 en Baleares, 26 en Canarias, 20 en Cantabria, 2 en Castilla-La Mancha, 58 en Castilla e León, 64 en Cataluña, un en Ceuta, 98 na Comunidade Valenciana, sete en Extremadura, 35 en Galicia, 144 en Madrid (sen actualizar), tres en Melilla, 35 en Murcia , 27 en Navarra, 13 no País Vasco e tres en Rioja.

Así mesmo, houbo 49 traslados a unidades de coidados intensivos (uci), por un total de 11.912 a nivel xeral debido á pandemia: sete en Andalucía, cinco en Aragón, dous en Baleares, dous en Canarias, tres en Cantabria, dous en Cantabria. Castilla-La Mancha, tres en Castilla e León, tres en Cataluña, seis na Comunidade Valenciana, dous en Galicia, 8 en Madrid (sen actualización diaria), cinco en Navarra e dous máis no País Vasco.