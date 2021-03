Centos de hostaleiros marchan polas rúas de Santiago para pedir "un plan de rescate real"

SANTIAGO. EP/EFE. Centos de empresarios de hostalaría de distintos puntos de Galicia déronse cita este sábado en Santiago de Compostela nunha manifestación para para pedirlles ás administracións públicas "un plan de rescate real". A marcha partiu pasadas as 19,00 horas da Alameda compostelá, onde se congregaron os participantes, que portaban pancartas nas que se podían ler mensaxes como 'Plan de rescate xa' e 'Hostalaría somos todos'. No día no que se cumpriu un ano desde que a Xunta de Galicia declarase a situación de emerxencia sanitaria, os manifestantes gritaron proclamas contra o presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, como "Alberto, queremos o bar aberto". Deste xeito, centos de hostaleiros percorreron as rúas do Ensanche compostelán con culleres e potas que golpearon para facerse escoitar, tras o que se dirixiron ao Centro histórico nunha marcha que culminou na Praza do Obradoiro.

Representantes de varias asociacións de hostaleiros, restaurantes, bares, locais de lecer e axencias de viaxe reclamaron este sábado nas rúas da capital galega exencións fiscais e outras medidas compensatorias pola crise derivada da pandemia, alegando que o seu desexo non é converterse nun “sector subvencionado”. “As axudas non van resolver o problema”, comentou un dirixente da Asociación de Hostalaría de Compostela, Lois López, portavoz dunha plataforma asociativa que reuniu a uns douscentos representantes de negocios de varios puntos de Galicia para reclamar ás autoridades compensacións e medidas lexislativas.

López e outra portavoz da plataforma, Elena Vitoria, indicaron que presentarán á Xunta un documento de traballo no que reclaman unha serie de medidas, como a rebaixa de impostos, incluído o IVE e as taxas municipais, as cotas á Seguridade Social, ademais de establecer suspensións de contrato ERTE de forma “indefinida” a negocios “até resolver a situación” de crise que atravesan.

Centos de persoas concentráronse no paseo da Alameda da capital galega para discorrer por diversas rúas con pancartas de protesta e concluír na praza do Obradoiro.

López indicou a un grupo de xornalistas que os hostaleiros, restaurantes e bares son un dos sectores máis “castigados” polas medidas de restrición da mobilidade adoptadas polas autoridades para evitar a propagación de infeccións de coronavirus e subliñou que a vontade conxunta é: “Vivir do noso traballo”.

Vitoria puntualizou que esas empresas foron “intervidas polo Goberno”, unha situación que lles levou a contraer “un nivel de débeda nestes momentos totalmente inasumible” e ao bordo do peche para moitos, polo que “a única viabilidade é un plan de rescate”.

Considera ademais que para o sector, as axudas da Administración pública son como pór unha “tirita” nun corte do pescozo á íngua.

López reclamou que esas axudas, que considera “insuficientes”, vaian acompañadas de “medidas lexislativas” para permitir que o sector poida sobrevivir a esta crise.EFE