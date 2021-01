“Cerramos o sábado en Teo, e agora deixan abrir”

teo. Una de las situaciones más curiosas se da en el municipio de Teo, donde el pasado sábado se prohibía a la hostelería servir en el interior, y ahora se permitirá no solo que las terrazas funcionen al 50 %, sino que se podrá consumir dentro hasta alcanzar el 30 % de ocupación. “No meu caso xa decidín non abrir, e penso que ata finais de xaneiro ou principios de febreiro non volveremos”, aporta Manolo Otero, de la parrillada La Granja (foto). El motivo es que “moita da nosa clientela é da Estrada e Santiago, e se non van poder desprazarse polas restricións á mobilidade, tampouco ten moito sentido manter o servizo”. A su juicio, a esta decisión de la Administración gallega le es aplicable el concepto de “trapallada”, y aunque Teo se mantenía ayer con 52 casos, tiene claro que “non podemos funcionar ben ata que non melloren os concellos colidantes”, zanjaba Otero. m.m.