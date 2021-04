Chamamento á prudencia e precisión no uso de mascarillas. Comparecencia do conselleiro

O xerente do Sergas, José Flores, explica que hai en Galicia 2.045 pacientes que se están a recuperar do COVID nos seus domicilios. O teléfono do 061 recibe unha media de 3.000 chamadas, un 6% delas relacionadas co coronavirus.

As urxencias hospitalarias manteñen os niveis basais. Onte atenderon 2.341 urxencias, cifra semellante á de días pasados. A ocupación dos circuitos COVID está por debaixo do 10%.

Seguen activos os plans de continxencia dos hospitais galegos. Hai 161 persoas ingresadas en planta con COVID, un 87% por debaixo da máxima ocupación desta última onda. Supoñen un 2,09 por cento do total de hospitalizados en camas convencionais, cun descenso de máis do 9% na última semana. No tocante aos pacientes en UCI, 27 segundo os últimos datos, supoñen un 89,37 menos que no pico máximo. Porcentualmente supón unha ocupación do 5,65%, sen variación na última semana.