China aproba a primeira patente dunha vacina contra o coronavirus

As autoridades chinesas aprobaron onte a primeira patente dunha vacina contra a covid-19, coa esperanza de que poida ser fabricada en masa a curto prazo.

Esta vacina foi creada pola Academia de Ciencias Militares e a empresa Cansino Biologics, e xa no mes de marzo foi a primeira en entrar en fase de ensaios clínicos tras superar as dúas primeiras fases e demostrar crear inmunidade fronte ao coronavirus en roedores, segundo informou a axencia Xinhua.

Non é a única vacina cuxo desenvolvemento avanza no xigante asiático, onde a OMS xa incluía tres dos seus proxectos como os máis avanzados no desenvolvemento do medicamento inxectable.

Segundo The Journal of the American Medical Association a vacina de tipo inactivada desenvolvida polo Instituto de Produtos Biolóxicos de Wuhan é segura e xera unha resposta inmune.

O documento de investigación proporcionou unha análise intermedia dos ensaios clínicos das fases 1 e 2 desta vacina inactivada, que incluiu datos sobre 320 voluntarios sanos de entre 18 e 59 anos separados en grupos de doses baixa, media e alta.

Os resultados mostraron que induxo eficazmente anticorpos neutralizantes nos voluntarios e demostrou unha boa capacidade para desencadear resposta inmune. En termos de seguridade, cabe mencionar que, ao contrario da vacina rusa, non se observaron reaccións adversas graves sendo o máis común dor no lugar da inxección e febre, ambas leves.

Os expertos en relacións internacionais levan xa tempo advertindo de que a carreira polo desenvolvemento dunha vacina, que outorgue unha saída inmunolóxica á pandemia mundial do coronavirus, está a converterse tamén nun desafío xeopolítico entre Occidente e as potencias rusa e chinesa.

O país que goberna Vladimir Putin rexistraba a pasada semana a primeira do mundo contra a covid-19. Un feito que orixinou gran balbordo debido a que a OMS non incluira á rusa na lista de seis cuxo desenvolvemento consideraban máis avanzado.

Este feito provocou en Occidente gran desconfianza ao respecto. Donald Trump afirmou o pasado venres que Rusia “saltouse certos ensaios” á vez que aseguraba que o seu país non faría o mesmo.

Máis duro se cadra se mostrou a este respecto o director dos Institutos Nacionais de Saúde dos EE. UU., Francis Collins, que chegou a comparar cunha “ruleta rusa” o proceso de desenvolvemento da vacina por parte do país da estepa.

A pesares destas reticencias, Rusia informou onte da produción do primeiro lote do inxectable, denominado polas autoridades como Sputnik V –en clara alusión á carreira espacial vivida durante a Guerra Fría–. Segundo a axencia rusa TASS, este primeiro lote industrial da vacina foi de 15.500 doses.

O director do centro de microbioloxía e epidemioloxía Gamaleya, Alexandr Ginzburg, apuntou que nos próximos dez días comezarán os estudos posteriores ao rexistro do preparado, no que serán vacinadas decenas de miles de persoas que se mostren voluntarias. Uns estudos que segundo avanzou Ginzburg terá unha duración de catro a seis meses.

A OMS sinalou –de xeito cauteloso– que do mesmo xeito que o resto deberá seguir os trámites de precalificación e revisión marcados polo organismo.