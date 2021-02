China plantea a la OMS buscar en EE. UU. el origen de la COVID

··· La vacuna de AstraZeneca es “segura”, no obstante, todo apunta a que en España, como ya se ha decidido en Alemania, no se vaya aún a administrar a los mayores de 65 años por la falta de datos que constaten su eficacia en este colectivo. Este es uno de los temas que la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del Ministerio trata en su reunión y será hoy la Comisión de Salud Pública la que adopte una decisión al respecto, aunque Sanidad avanzó anteayer que “es muy posible” que se opte por no recomendarla en mayores de 65. Así lo aseguró el director del Centro de Coordinación Alertas, Fernando Simón.