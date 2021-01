Cientos de hosteleros escenifican ante la Xunta el entierro del sector para reclamar un “rescate ya”

SANTIAGO. EP. Cientos de hosteleros, llegados de diferentes puntos de la geografía gallega, han escenificado este viernes ante la Xunta el entierro del sector para reclamar un "rescate ya" por la crisis que padecen derivada de la pandemia. Tras recorrer en manifestación las calles de Santiago, han colocado un ataúd y coronas de flores en la puerta principal del edificio administrativo de San Caetano, con un mensaje en el que se podía leer: 'Doña hostelería, la mataron en España el 15 de marzo de 2020'.

Allí se encontraba una persona caracterizada de 'muerte' mientras varios hosteleros se han metido en varios sacos negros a modo de sepultura con el nombre de sus locales. También han puesto un cartel con las fotos de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez con el lema: 'Si rescataste al banquero, rescata ahora al hostelero'.

Todo ello, mientras se han gritado consignas como: 'Se nos pechas, páganos'; 'Indemnizacións xa'; 'Rescate xa, non somos os culpables, deixádenos traballar'.

HOSTELEROS, "AL BORDE DE LA RUINA"

Después de su marcha a pie desde Pontevedra a Madrid el pasado mes de diciembre, los 11 hosteleros de Pontevedra, Marín y Poio que forman el Equipo Rescate Hostelería han concluido este viernes una peregrinación hasta Santiago de Compostela, en donde se han unido con hosteleros de otras zonas de Galicia.

En concreto, el grupo salió a las 7,00 horas del jueves desde los jardines de la Xunta en Pontevedra hasta el municipio de O Milladoiro, en Ames. Desde allí salieron a las 9,30 horas este viernes y han llegado a San Caetano sobre las 12,15.

Rafal Rúa, miembro de la directiva de Hoempo --hosteleros de Pontevedra, Poio y Marín-- y una de las 11 personas que peregrinaron a Madrid, explica que "están hartos" de que los estén "ninguneando". Pide un rescate porque "las ayudas que están encima de la mesa no valen para nada".

Pone de ejemplo que las ayudas "son mínimas", ya que algunos hosteleros han recibido solo 1.200 euros después de casi un año cerrados. Todo ello, mientras tienen que seguir pagando diferentes impuestos, unido a que el cese de actividad para autónomos "es una vergüenza", de solo 337 euros con los que "no se puede subsistir". Un modelo por el que aboga es el que se produce en Alemania, donde el Estado sufraga el 70% de las pérdidas.

Rúa hace hincapié en que entre "el 20% y 30% de la hostelería de toda España se quedó por el camino" y serán "muchos más" si siguen así. "Estamos al borde de la ruina", indica.

En esta línea, Antonio Fernández, también de Hoempo, resalta que el rescate es necesario "para dotar de liquidez" a los locales, que "están con la soga en el pescuezo", unido a medidas a medio y largo plazo que hagan "viables" a los negocios en el futuro.

En su caso, es un hostelero del ocio nocturno, solo abierto mes y medio en 11 mes, con "nueves meses con ingresos cero". "Sostener esto es prácticamente inviable", razona.

Lois López, de la Asociación Hostelería Compostela, ha lamentado que están "al límite de la quiebra económica". Insta a la Xunta a que lidere las medidas de rescate del sector y "se plante ante las administraciones competentes para que tenga viabilidad".

Remarca que "el sector necesita una solución más amplia y más global que unas indemnizaciones puntuales y concretas, eso sirve para no liquidar en un momento las empresas, pero no sirve ni siquiera a medio plazo". "No es la culpable la hostelería, se demuestra que las restricciones en la hostelería no doblegan la curva", afirma López.

MANIFIESTO: "¡ESTAMOS MURIENDO!"

Durante el acto se ha leído un manifiesto en el que se denuncia que son empresas "a las que no dejan trabajar" y se han demandado a los gobernantes "soluciones reales". "No necesita ayudas, necesita indemnizaciones, necesita un rescate ya".

"Vuestra gestión está acabando con nosotros", denuncian. "Somos empresas intervenidas por vosotros", han dicho a los dirigentes políticos, que "tienen la obligación moral de resolver esta situación". "No os podéis permitir levantar de una mesa de negociación sin llegar a acuerdos", avisan.

"Es la hora de la gestión y nos estáis fallando. ¡Míranos, estamos muriendo!", han clamado entre aplausos y sonidos de bocinas. NEGOCIACIÓN ESTE VIERNES

Este viernes por la tarde continuarán en Santiago las negociaciones entras las administraciones para intentar pactar un fondo común de rescate a la hostelería frente a la crisis de la covid.

Como a lo largo de toda esta semana, las cuantías que ponga cada entidad y quién gestionará esos recursos son los dos principales puntos de desencuentro entre estos representantes de la administración local y la Xunta (junto al Cluster Turismo de Galicia, que convoca los encuentros y está alineado con el parecer del Gobierno gallego).