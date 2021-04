Citadas 2.300 persoas para un cribado en Carral

O Sergas realizará un cribado en Carral (A Coruña) no que convidará a participar a unhas 2.300 persoas para detectar casos de coronavirus que non presenten síntomas.

Segundo trasladaron fontes da área sanitaria da Coruña e Cee, o Sergas continúa a realización dunha "intensa actividade" de procura de casos positivos de covid-19.

Neste sentido, realizará un cribado á poboación de entre 18 e 60 anos de Carral que terá lugar no centro de saúde do municipio entre este domingo e este martes.

Deste xeito, citarase a todos os veciños deste municipio pertencentes á franxa de idade establecida, que suman unhas 2.300 persoas, a través de SMS que se remitirán aos seus teléfonos móbiles.

Carral é un dos 17 concellos galegos que se atopan no nivel medio de restricións, o que leva que a hostalaría poida abrir ao 30% de aforamento no interior e ao 50% en terrazas. As reunións de non convivientes poden ser de até seis acodes en exteriores e de catro en interiores de hostalaría ou espazos públicos. Tamén, como no resto de Galicia, seguen prohibidos os encontros de non convivintes en domicilios.

A CORUÑA. EUROPA PRESS