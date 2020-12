“Co peche de Lugo, repuntou a hostalería e

Moi próximo a Lugo, o Concello de Guntín está loitando contra a pandemia dende marzo. Grazas á colaboración de todos os veciños e veciñas, e da man da súa alcaldesa, María José Gómez Rodríguez, están levando esta situación sanitaria dunha maneira positiva, aínda que non se relaxan nas medidas a adoptar para evitar a súa propagación.

Como está a afectar a COVID a Guntín?

Agora mesmo, a incidencia é moi pouquiña, aínda que houbo algún brote illado e pequeno, como en moitos outros lugares, e un máis significativo, nas últimas datas, na Residencia privada da Terceira Idade local. Con todo, o centro reaccionou a tempo e tomáronse todas as medidas e, de feito, os datos son moi bos. Por iso, quero felicitar ao equipo directivo porque actuaron moi ben, conseguindo, pese ao seu pequeno tamaño, que a metade dos residentes non se infectasen.

Nese senso, nota un certo temor na poboación?

Hai de todo, pero creo, baixo o meu humilde punto de vista, que temos que afacernos a convivir con el e a levar unha vida o máis normal posible, dentro das precaucións que hai que ter ante esta situación. Creo que esa ten que ser a actitude.

Que medidas tomou o Concello para evitar o avance do virus?

Por exemplo, dende o goberno municipal compramos máscaras cando non as había para o persoal de axuda a domicilio e do Concello, e tamén as repartimos casa por casa. Non foron só mascarillas, senón que entregamos todo o material que puidemos, como as luvas. Neste senso, primeiro demos as que mercamos e despois as que nos chegaron da Xunta de Galicia e da Deputación. A maiores, cando comezou o curso escolar, mercamos, por dúas veces, máscaras reutilizables de cincuenta lavados para os cativos, dando catro para cada un.

Por outra banda, repartimos alimentos e medicamentos ás familias máis necesitadas e seguimos traballando na desinfección das rúas e dos colexios, con persoal alí presente en todos os recreos. En xeral, facemos un gran esforzo para ser un concello tan pequeno.

De cara ao 2021, teñen algunha medida en mente?

En servizos sociais, creamos o ano pasado tres prazas novas e este vindeiro 2021 volveremos crear outras tres. Ademais, haberá partidas destinadas a mercar alimentos para os máis necesitados e seguiremos traballando na mellora das infraestruturas e no aforro enerxético. A maiores, deixaremos unha bolsa de axudas para poder xogar con ela ante posibles necesidades puntuais.

E despois, destacar a axuda que ofrecemos cos servizos e actividades gratuítas para os nenos e nenas do municipio, ao que se suma que temos unha das taxas de impostos máis baixas de toda a provincia.

Como lles afecta o peche perimetral de Lugo?

O peche de Lugo aféctanos positivamente, xa que a hostalaría repuntou un pouco e tamén aumentou o noso censo. En novembro, por exemplo, incrementamos o censo en 37 persoas, porque hai xente que convivía entre ambas localidades e que se decantou por virse para Guntín.

Cre que esta tendencia de regresar aos pobos se manterá no futuro?

Neste momento a tendencia é volver ao rural e desexo que ese movemento deste ano se manteña, evidentemente, pero, con todo, reverter o éxodo rural dos últimos tempos é moi complicado.

Xa para rematar, que actividades puideron lanzar para a cativada neste Nadal?

No verán xa fixemos o campamento e, de novo, no Nadal temos talleres enfocados aos nenos de Infantil, cun máximo de dez alumnos.

Ademais, acaba de celebrarse un concurso de postais e estamos pensando na cabalgata de Reis, que dependerá do que digan as autoridades. Os Reis van vir a Guntín, focalizándoos en varios puntos. Habitualmente era unha tarde de diversión, pero este ano non poderá ser, aínda que cada neno vai ter o seu agasallo. Por iso, a visita será nos pavillóns ou de aldea en aldea, dependendo do que nos marquen as autoridades. A maiores, tamén contaremos con dous concertos ao aire libre da Banda Municipal, un en Lousada e o outro en Guntín.