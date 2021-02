Comeza este luns a vacinación dos máis de 200.000 galegos e galegas maiores de 80 anos

SANTIAGO. EP. O Servizo Galego de Saúde (Sergas) comezará este luns, 22 de febreiro, a vacinar fronte á Covid-19 ao groso das máis de 200.000 persoas maiores de 80 anos en Galicia, considerado un dos grupos prioritarios para recibir as doses, despois da proba piloto levada a cabo o pasado venres na área de Santiago e Barbanza. Segundo confirmaron a Europa Press por parte da Consellería de Sanidade non poden cuantificar a cifra de dose que empregarán no inicio da vacinación deste grupo porque dependerá dos envíos comprometidos polo Goberno central.

Ademais, aínda que as mesmas fontes de Sanidade destacaron que se comezou co chamamento destas persoas, aínda traballan na elaboración de listas. "Se non hai imprevistos cos envíos (de vacinas)", engadiron, este proceso, que levará a cabo só con dose de Pfizer, en maiores de 80 anos prevese prolongar até "a primeira semana de maio".

Aínda que o groso da vacinación deste grupo comezará o luns, o venres 19 de febreiro levouse a cabo unha proba piloto a modo de ensaio. En concreto, oito equipos especiais de vacinación da área sanitaria de Santiago e Barbanza comezaron a pór as primeiras doses a persoas deste grupo en oito centros nos que foron citados 569 maiores de 80 anos, que en tres semanas recibirán a segunda.



PUNTOS DE VACINACIÓN

Por parte da Consellería de Sanidade explicouse que para a vacinación dos maiores de 80 anos os puntos de vacinación, debido ás condicións de transporte e conservación das doses, levará a cabo nos centros de saúde do sete grandes cidades galegas e nos centros de cabeceira ou Puntos de Atención Continuada (PAC) fose delas.

Deste xeito, a Xunta prevé que este proceso de vacinación de maiores de 80 anos leve a cabo en 400 puntos. Ademais, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou tras o comité clínico do pasado 15 de febreiro, que no caso de que "por razóns de mobilidade" non poidan desprazarse, acudirán "ao domicilio de cada un deles". O mandatario galego estimou que, por porcentaxe de poboación de máis de 80 anos, a este colectivo correspóndelle un 8,2 por cento das doses na fase actual.



EQUIPO ESPECIAL

Na área sanitaria de Santiago e Barbanza esta semana un equipo de dez traballadores de servizos xerais e un coordinador empezaron a contactar con máis de 34.000 octoxenarios que restan por vacinar e que se sumarán aos máis de 3.000 xa vacinados en residencias sociosanitarias.

Deste xeito, as enfermeiras de oito equipos de vacinación da área desprazaranse a partir deste luns 22 e de modo paulatino aos 16 puntos de vacinación nos que até o venres 26 serán citados 5.500 maiores de 80 anos.

O Sergas estableceu sete equipos específicos --un por área sanitaria-- de persoal de administración e servizos de Atención Primaria para chamar para programar as citas en función das vacinas de que se dispoñan semanalmente.

No caso concreto da área sanitaria de Ourense un equipo de citación especial para a vacinación fronte á Covid-19 iniciou este mércores 17 a citación dos 32.626 ourensáns de máis de 80 anos para vacinalos a partir deste 22 de febreiro, simultaneamente nos 20 centros de saúde que acollerán esta campaña en toda a provincia.

A área sanitaria ourensá explicou que os chamamentos arrincaron na mañá do pasado mércores polas persoas con apelidos que empezan pola H, letra elixida por sorteo ante notario na Consellería de Sanidade a pasada semana, para seguir por orde alfabética até completar a citación deste sector da poboación.

Este equipo fórmano dez profesionais e un coordinador, todos eles administrativos de Atención Primaria, destacou a área sanitaria ourensá que puntualiza que a vacinación deste "colectivo de risco" na provincia "suporá un reto organizativo e loxístico" tanto "pola súa dispersión como volume", xa que supón o 12% da poboación de Ourense --36.529 persoas--.

As mesmas fontes puntualizan que desas persoas, case o 10% --3.903-- vive en residencias, polo que "xa están vacinadas" coas dúas doses, "experiencia que permite abordar esta nova fase con seguridade e optimismo".

A vacinación terá lugar nos Servizos de Atención Primaria, entre os que se inclúen o seis centros de saúde da cidade de Ourense e as cabeceiras de comarca.

A campaña será levada a cabo polos 11 equipos especiais de vacinación, formados por 22 enfermeiras de primaria, que xa realizaron a vacinación de máis dun centenar de residencias sociosanitaria e do persoal dos centros de Atención Primaria e de vos tres hospitais, que continuará esta semana. Para iso, esta área sanitaria disporá a próxima semana de 4.400 dose da vacina de Pfizer.



RESTO DE ÁREAS

Pola súa banda, a área da Coruña e Cee comezou o mércores pasado a chamar, a través do seu equipo de citación especial, ás case 45.000 persoas de máis de 80 anos da súa zona para vacinalas a partir deste 22 de febreiro nos 23 centros de saúde que acollerán a campaña en toda a área. O equipo específico da área de Pontevedra e O Salnés iniciou o xoves 18 de febreiro o contacto telefónico cuns 22.000 cidadáns maiores de 80 anos para empezar este luns 22 a campaña de vacinación neste colectivo. Levarana a cabo seis equipos específicos formados por doce profesionais de enfermaría de Atención Primaria en 15 centros de saúde desta área.

Pola súa banda, fontes da área sanitaria de Vigo concretaron a Europa Press que a partir deste luns vacinarán na primeira semana a unhas 4.800 persoas maiores de 80 anos, a razón dun milleiro diario aproximadamente.

Neste caso contará con 10 equipos de vacinación que se desprazarán a vos 20 centros de vacinación previstos, entre os situados na cidade de Vigo e nas cabeceiras de comarca. Así, esta área prevé vacinar a uns 37.000 maiores, que se sumarán a outros case 3.000 xa inmunizados en residencias.

Mentres, a área de Ferrol estima durante a primeira semana realizar a vacinación de 2.000 persoas nesta franxa de idade para o que un equipo de oito persoas comezou a citar o mércores pasado.

Nesta área, que conta con 16.652 maiores de 80 anos, hai destinados seis equipos de vacinación, integrados por dous profesionais de enfermaría cada un --un total de 12--, formados especificamente para a realización da protección fronte á Covid-19 que acudirán a 10 centros de Atención Primaria a administrar as doses.

E na área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte está previsto, confirmaron fontes da mesma, vacinar a unhas 850 persoas maiores de 80 anos diarias nos centros de saúde de todas as cabeceiras de servizo e PAC.