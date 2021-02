Compostela sale de la zona de riesgo extremo de contagio tras mes y medio

La tercera ola de la pandemia parece golpear ya con menos fuerza. Santiago logró ayer, por primera vez en mes y medio, salir de la zona roja de riesgo extremo, al contabilizar 233 nuevos casos diagnosticados en el Ayuntamiento compostelano, 44 menos que el día anterior, y ya por debajo de los 250 por cien mil habitantes que marcan la línea para comenzar una ansiada desescalada.

Sin embargo, el doctor Pedro Rascado, especialista de Medicina Intensiva del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago y miembro del Comité Clínico que asesora a la Xunta sobre la pandemia, advierte de que “aún es pronto para tomar medidas. El dato de los 233 es de un día, habrá que esperar a ver cómo sigue la evolución. Por desgracia, todavía no es hora de adoptar unas medidas menos restrictivas porque la situación en la que estamos aún es dramática”.

Para el experto, la primera conclusión que hay que sacar de salir de zona de riesgo extremo “es que se ha comprobado que las medidas restrictivas funcionan. Después, habrá que valorar si se empieza la desescalada, pero como un proceso lento y progresivo, pero una vez que los datos de casos de COVID se consoliden y sigan con la tendencia a la baja”.

De hecho, aunque la presión hospitalaria en el área sanitaria compostelana está en un claro descenso, ya que ayer se contabilizaron 94 pacientes con coronavirus hospitalizados en planta, cinco menos que el miércoles, y 25 en cuidados intensivos (uno menos), el doctor Rascado insiste en que “el problema no está, ni mucho menos, resuelto. Este virus no desapareció. No podemos estar demasiado eufóricos porque las cifras bajen, sino porque esta pandemia se solucione, y no cause más enfermos y más muertos”.

“Ya vimos cómo se relajaron las medidas restrictivas en noviembre y diciembre en Santiago y después sufrimos las consecuencias, con una elevadísima presión hospitalaria, y eso es lo que no podemos permitirnos. No podemos volver a desbordar los hospitales”, añadió.

Por este motivo, apela a la prudencia, a la vez que subraya que el binomio de restricciones en la movilidad y el cierre de la hostelería “están dando sus frutos, a pesar de que este sector sufra, al igual que otros, y somos muy conscientes de ello”.

En este sentido, incide en que “personalmente entiendo que las restricciones provocan un gran problema económico, pero también que las posibilidades de contagio son mayores en el interior de un local, donde nos bajamos la mascarilla... No es culpa de la hostelería; es culpa del coronavirus”, apostilla.

“Es importante que nos mantengamos en un equilibrio. Por un lado, están las medidas que todos conocemos, además de las restricciones de movilidad y evitar los contactos interpersonales con los que no sean de nuestro círculo. Por el otro, de lo que se trata es de evitar colapsar los hospitales, que conllevan dificultades para atender a nuestros enfermos”.

En cuanto a la Semana Santa, el doctor Rascado asegura que “no es el momento de salvarla, como se hizo con la Navidad, porque de lo que se trata es de salvar vidas”.

En este sentido, insiste en que “estamos en la misma situación que hace unos meses y hasta que no haya una vacunación masiva de la población, hay que mantener ese equilibrio del que hablo, porque el virus sigue aquí y sigue contagiando”.

Subraya que “tenemos ahora mismo la cepa británica, que tiene una mayor capacidad de transmisión. Por eso, apelo a ser prudentes”.