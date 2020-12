Consejos para no jugar a la ‘lotería de la COVID’ en estas navidades

A estas alturas nadie duda de que la Navidad de este año no va a ser como siempre. A juego con casi todo 2020, será diferente, especial. Y enlas manos de todos nosotros está que sea segura. Porque la relajación de las medidas de seguridad y las reuniones sin control en estas fechas podrían llevarnos a la tan temida tercera ola de la que hablan y previenen los expertos. Una circunstancia para la que nuestros servicios de salud no llegan en la mejor forma.

Son muchos los protocolos que deberemos tener en cuenta en las próximas reuniones, comidas y cenas de Navidad, e incluso podrían ir cambiando dependiendo de la evolución de la pandemia en nuestra comunidad o ciudad. Ayer mismo, la Consellería de Sanidade presentó su protocolo, con recomendaciones sobre el número de unidades familiares o personas con las que podremos estar. Se basan en las sugerencias del comité clínico de expertos que asesora a la Xunta, pero no son los únicos que nos ayudan en estas fiestas pandémicas.

En la red también podemos encontrar consejos de diversos expertos, en este caso médicos, ya que el Colegio de Médicos de Valladolid ha realizado un vídeo para ayudar a saber qué hacer o no y que la Navidad sea lo más segura posible. Porque, como explican en el vídeo, el virus no entiende de calendarios y solo debemos jugar a una lotería (no a la de la COVID). Es su pequeño pero muy gráfico granito de arena en la seguiridad anticoronavirus. En el vídeo recorren el antes, el durante y el después de las citas de Navidad, ofreciendo consejos para que cada etapa sea segura. Muchos son más que conocidos, pero conviene recordarlos.

En el antes, el momento de las compras y la planificación de los eventos, los médicos recomiendan organizarse con tiempo e incluso buscar en Internet las horas de menos afluencia en los comercios. Indican que mejor elegir tiendas bien ventiladas o con medidores de CO2, en las que no se grite porque hay más posibilidad de contagio y huir de las que se vea que no son estrictos con las medidas de higiene. Además, recomiendan “ir a tiro hecho”, es decir, no ir de tiendas para mirar sino planificarlo bien antes. Sin olvidarse, en ningún momento, de guardar las medidas de siempre, desinfección de manos y distancia de seguridad. Y llaman la atención sobre la posibilidad de hacer reuniones virtuales.

También advierten de los fallos de los test rápidos porque el hecho de que dé negativo no es garantía cien por cien de que no se esté contagiado. “Son poco fiables”, indican.

En el momento de las comidas, cenas o reuniones, recomiendan un menú en el que no se compartan platos o comida y que solo una persona se encargue de servir. Lo mejor es elegir la habitación más grande de la casa y que esté bien ventilada, para lo que al menos deben estar 4 dedos abiertas las ventanas. Si hay espacio suficiente evitar sentar a los comensales unos enfrente de los otros, mejor una disposición en zigzag. Abogan por personalizar los vasos para no confundirse y eliminar el brindis, el chin-chin de las copas.

Imaginación al poder en cuanto a saludos, ni besos ni abrazos y evitar el exceso de ruido para no gritar. También recomiendan beber poco ya que el alcohol hace que se relajen las medidas, y no poner las tradicionales bandejas de turrones para compartir.

Después de la celebración, los médicos vallisoletanos indican que, después de las cenas, hay que planificar el regreso a casa ya que el toque de queda nocturno seguirá vigente, aunque pueda ser retrasado los días especiales y, en el caso de que los días siguientes se sienta algún síntoma compatible con la COVID, además de llamar al médico, avisar a todos los presentes en el encuentro.