Crece la inquietud por la incesante escalada de contagios en Ourense

··· Galicia lleva pidiendo desde hace tiempo “medidas estructurales” frente al “problema” que tiene España no con el número de licenciados en Medicina, sino con el de especialistas, es decir, con aquellos que superan el MIR. Por eso, la Xunta, indicó Comesaña, reclama al Ministerio “que agilice la acreditación de unidades docentes” y la homologación de títulos de países extracomunitarios. Asimismo, confirmó que Sanidade se plantea contar con aquellos licenciados que no sacaron plaza en el MIR “en el ámbito no asistencial o pseudoasistencial, de apoyo a los especialistas”.

··· Sobre los rastreadores, defendió, en línea con Feijóo, que no son “una figura”, sino que “todos los profesionales sanitarios” hicieron “una cierta labor” en este sentido. Además, avanzó que a la aplicación Radar Covid, puesta en marcha por el Gobierno, se sumará Pass Covid, la ‘app’ propia de la Xunta que buscará “complementar” la del Ministerio y que se presentará en próximos días.