Polo momento, a Xunta non endurecerá as medidas postas en marcha na Coruña e na súa área de influencia para atallar os brotes de covid. Nunha comparecencia ante os medios de comunicación tra-la reunión do comité clínico de expertos sanitarios, Alberto Núñez Feijóo recoñeceu que a situación epidemiolóxica “é moito mellor” que hai unha semana, se ben, dixo, “non podemos relaxarnos”.

O presidente sinalou que a Xunta dá por “superado” o gromo da Mariña. Os máis preocupantes, sinalou, son os de Ourense e da Coruña. No tocante aos primeiros, apuntou que os casos están “identificados e controlados. Son casos procedentes de grupos familiares”.

A situación é diferente na área sanitaria da Coruña-Cee, e en concreto na propia cidade herculina e nos concellos da súa área de influencia. Segundo confirmou Núñez Feijóo, esta zona “está acaparando 3 de cada 4 novos positivos en Galicia, o 72% do total”. Destacou que nos últimos tres días estase a reducir na Coruña e na comarca a taxa de incidencia por cada 100.000 habitantes, que pasou de 127 a 44. Levarase a cabo alí un cribado masivo entre a poboación de 18 a 40 años.

Asegura o presidente que “cos datos que temos, non existe unha transmisión a outras zonas da provincia nin do resto de Galicia”. Ademais, suliñou, o número de casos orfos, aqueles dos que se descoñece a súa orixe, “baixou do 18% ao 8% con datos de onte”. Os barrios coruñeses con maior incidencia do virus son Os Mallos, Agra do Orzán, Ventorrillo e Sagrada Familia.

O vindeiro venres volverase reunir o comité clínico de expertos sanitarios, para valorar se é preciso adoptar “novas medidas restrictivas, referidas ao aforo ou a novos controis”. O que realmente lle preocupa aos expertos, incidiu, é “que se cumpran taxativamente as medidas en vigor desde hai 14 dias”.

Por outra banda, Núñez Feijóo tamén se referiu á volta ao colexio. Neste sentido, cualificou de imprescindible un protocolo común en todo o territorio. Esta é, dixo, “unha das principais preocupacións do Goberno de Galicia”.

Incidiu o presidente en que unha PCR negativa non exime de cumprir a corentena “escrupulosamente, na súa totalidade”, no caso de ter estado en contacto con algún positivo, porque a persoa en cuestión pode ser portadora do virus e pode ser unha fonte de contaxios.