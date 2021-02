Críticas a los baremos en las ayudas de la Xunta

INJUSTOS. La Asociación de Emprendedores de Galicia (Ascega) denuncia que numerosos hosteleros “han sido excluidos de las ayudas de la Xunta debido a los cierres por la pandemia de coronavirus por los injustos baremos de las bases que las regulan”. En un comunicado, el vocal del grupo de Hostelería, Diego Lis, explica cómo entre el año 2019 y el año 2020 el empresario que pida la subvención debe haber disminuido sus ingresos en un mínimo del 45%. “En mi caso, el descenso es del 43% y no puedo acceder a dos de las tres ayudas publicadas en los últimos días. Soy autónomo y tengo personal al cargo, pero me quedo fuera”, critica. Además, apunta que “este condicionante parte la baraja por la mitad y hay cientos de casos”, advierte Lis, que cuestiona que se pongan “estos límites con la que está cayendo”.

El hostelero coruñés censura que los representantes de asociaciones del sector de las distintas provincias pudieran aceptar estos requisitos en la mesa de negociación con el Gobierno gallego y no se explica “cómo no rompen” el diálogo. “Si se trata de ayudar a los autónomos, que el único baremo sea el de las ventas no tiene sentido”, recalca. Entre esta semana y la pasada se han publicado tres líneas autonómicas, dos de ellas para autónomos, y otra en exclusiva para hostelería.