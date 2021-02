¿Cuáles son los inconvenientes de la vacuna de AstraZeneca?

··· El director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de África (África CDC), John Nkengasong, declaró este jueves que el continente aún confía en la vacuna de la compañía de AstraZeneca para usar en países que no tengan variante sudafricana, o en los que esta no sea dominante. “Si se tiene evidencia de que la variante es dominante, entonces recomendamos que no sea desplegada”, pero “para los países que no han identificado esta variante, no hay absolutamente ninguna razón por la que no se deba utilizar allí”, insitió Nkengasong. Su país recibirá 100 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, que serán destinadas a países que no han notificado casos.