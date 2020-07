Deben registrarse al llegar a Galicia viajeros de cinco CCAA y 137 países

Galicia redobla su apuesta por la responsabilidad y toma nuevas medidas para contener a la expansión del coronavirus con la intención de proteger la salud pública. En esta línea, todas aquellas personas, tanto visitantes como residentes, que lleguen a la comunidad tras haber estado durante los 14 días anteriores en territorios de alta incidencia covid están desde ya obligados a comunicárselo a Sanidade en un plazo máximo de 24 horas desde su desembarco, así como también deben proporcionar sus datos de contacto.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó ayer la relación de países afectados por la orden aprobada en el Consello del pasado jueves 23 de julio. Un listado que engloba por el momento a cinco autonomías –Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja– y 137 estados de Europa, América y África, entre ellos Portugal. Este mapa con las zonas de riesgo se actualizará quincenalmente teniendo en cuanta como evolucione la situación epidemiológica.

¿Cómo informar?. La medida afecta a todos los países de África y naciones con importantes relaciones con Galicia como Argentina, México o Brasil, desde donde cada verano viajan centenares de gallegos del exterior. Sanidade fija que deberán hacer la comunicación quienes hayan estado estar dentro del periodo de 14 días anteriores a su llegada en territorios que tengan una incidencia epidemiológica 3,5 veces superior a la de comunidad.

Tendrán 24 horas para comunicar sus datos personales, un teléfono de contacto y el motivo de su viaje. Estos datos serán borrados a los 28 días de su llegada a Galicia. La Xunta establece que las tareas de control e inspección recaen en las autoridades autonómicas y municipales, aunque no recoge un régimen sancionador. El modo de ponerse en contacto para cumplir con la norma puede ser a través de internet (https://coronavirus.sergas.gal/viaxeiros) o en el teléfono 881002001.

esta es la relación. Además de toda África, abarca a otros tres continentes: en América, la medida afecta a: Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Montserrat, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, San Vicente y Las Granadinas, St Martin, Surinam, Islas de la Tortuga, Estados Unidos, Islas Vírgenes, Venezuela, Haití, Jamaica y Nicaragua.

En Asia: Bahrein, Bangladesh, India, Irán, Iraq, Israel, Kazakstán, Kuwait, Kyrguistán, Líbano, Maldivas, Omán, Palestina, Filipinas, Qatar, Arabia Saudí, Singapur, Emiratos Árabes, Uzbequistán, Afganistán, Bután, Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistán, Siria, Tailandia y Vietnam.

En Europa: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Kosovo, Luxemburgo, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Macedonia del Norte, Portugal, Romanía, Rusia, Serbia, Suecia y Ucrania.

La norma aprobada no afecta sólo a los particulares, ya que los establecimientos de alojamiento turístico estarán obligados a informar de esta medida sus clientes; así como los responsables de agencias de viaje, operadores turísticos y compañías de transporte . Tendrán que hacerlo también las empresas que desplacen a sus trabajadores.

Proteger, no ahuyentar. El objetivo de esta medida, “un servicio para que la gente pueda venir a Galicia, no para ahuyentar”, según aclaró ayer Alberto Núñez Feijóo, es conseguir un diagnóstico precoz. “Es bueno para todos, no es ninguna estigmatización de nadie. No es que prohibamos que vengan a Galicia, es que ponemos los servicios sanitarios a su disposición”, enfatizó ayer durante una visita a Bergondo.