“Decían que no iban a dejar a nadie atrás, pero se han olvidado del sector del ocio nocturno”

Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Provincial de Establecimientos Musicales y Espectáculos Reglados (APEMER) denuncia la dramática situación del sector del ocio nocturno, “llevamos 10 meses cerrados, algunos establecimientos de ocio en Galicia han podido abrir las 4 semanas que finalizaron el 14 de agosto. La situación para muchos es caótica, nosotros estamos haciendo manifestaciones en conjunto con otras asociaciones de hostelería y comercio. Las ayudas que la Xunta nos ha planteado las vemos insuficientes. Han sacado unas partidas de dinero para el rescate de nuestros alquileres y tenían que optar cerca de unos 800 locales de hostelería de ocio nocturno en Galicia, pero por la letra pequeña que le han puesto al final han optado solo cerca de 260 locales. Hay mucha letra pequeña que estamos intentando negociar. Esta semana nos reunimos con la Xunta de Galicia para ver que han hecho con el dinero que sobró, porque en teoría como mucho creemos que han utilizado alrededor de 700.000€ para el rescate de los alquileres, y con la diferencia del dinero, millón y medio, no han sacado otro tipo de ayudas. En las últimas conversaciones han dicho que las han devuelto a Hacienda cuando saben cómo está nuestra situación. Las últimas manifestaciones que estamos haciendo las hacemos pidiendo el modelo de Valencia, pidiendo que las diputaciones, concellos y Xunta se puedan juntar y que con los fondos de cada uno de los gobiernos nos ayuden. Hasta ahora todos han pasado la pelota, cuando al Gobierno central le pedimos el rescate pasó las responsabilidades a la Xunta, ahora desde la Xunta dicen que con el dinero que tienen no pueden rescatarnos más, por eso ahora todo el mundo echa balones fuera.”

Denuncian que es una situación dramática porque muchos incluso creen que ya no puedan subsistir. En unos meses se cumplirá un año en este estado, por lo que cada vez les resulta más cuesta arriba lograr que sobrevivan sus negocios con ingresos cero y teniendo que cubrir todos los gastos. “Hay que pagar a autónomos, el que tiene una alarma de seguridad o conexión de cámaras también hay que pagarla, el teléfono, el agua, los seguros de local que son elevados, etc. Un buen ejemplo es Portugal, donde la mayoría de los locales los están indemnizando con 5.000- 10.000€ mensuales, que son los gastos que saben que tenemos. Hay que intentar congelar nuestra actividad para que hibernemos de alguna forma y nosotros no tengamos que soportar estos gastos además de nuestros propios gastos de vivir.”

Ante esta situación límite, APEMER ha convocado para el próximo sábado 6 de febrero una movilización en Santiago de Compostela, “para seguir luchando y reivindicando nuestros derechos. Nos sentimos abandonados totalmente, el Gobierno siempre ha dicho que no iba dejar a nadie atrás, pero creo que se han olvidado de nuestro sector. Juzgaron al ocio nocturno en un principio en verano por los rebrotes, pero cerrado el ocio nocturno cada vez los casos van a peor. Cuando vemos que en otras grandes superficies como grandes almacenes o en el metro que no se toman ni la mitad de las medidas que a nosotros nos exigían y cumplimos. Y si nos cierran y creen que nuestros locales por ser de socialización son un riesgo, lo primero que deberían es haber sacado mediadas para que no seamos nosotros quienes tengamos que cargar con las pérdidas y gastos, porque ahora los propietarios se están hipotecando. Sentimos que les da igual que este sector desaparezca.”

En cuanto a las perspectivas de futuro de poder abrir nos comenta por las conversaciones que han tenido con la Xunta de Galicia “estaremos en esta situación hasta octubre de este año, lo que para muchos ha supuesto una sentencia de muerte, muchos esperábamos que en primavera pudiéramos estar en una mejor situación, fue un jarro de agua fría porque es muy complicado estar en esta situación tantos meses.”