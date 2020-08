Denuncia de la CIG ante la Inspección de Trabajo

escuelas infantiles. El sindicato nacionalista CIG registró de forma telemática una denuncia ante la Inspección de Trabajo en Galicia para que “garantice una reapertura segura” de las escuelas infantiles, puesto que no se realizaron evaluaciones de riesgos laborales en cada centro ni hay, a su juicio, “protocolos serios” contra la covid-19. Zeltia Burgos, representante de la central, explicó, acompañada de varios delegados sindicales reunidos frente a las instalaciones de la Consellería de Política Social, que “a día de hoy” no se facilitaron los horarios a las trabajadoras, que se incorporan el 1 de septiembre, y no se sabe “cómo van a ser esos llamados grupos burbuja”. Estos grupos, planteados para que los integren siempre los mismos niños y los mismos profesionales a su cargo, son “la medida fundamental a medio y largo plazo” para el cuidado de los más pequeños, dijo Burgos, que reclamó que se garantice la pareja educativa en todos los centros de la Axencia Galega de Servizos Sociais y del Consorcio de Igualdade e Benestar. Tras estas críticas, Política Social defendió las medidas del protocolo y aseguró que las familias pueden afrontar con “tranquilidad” el inicio del curso en las escuelas infantiles ecg