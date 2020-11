Denuncian ante Inspección de Traballo "deficiencias graves" nas residencias de maiores de Cervo e Trabada (Lugo)

LUGO. E.P. O Sindicato de Técnicos de Enfermaría (SAE) presentou unha denuncia ante a Inspección Provincial de Traballo e Seguridade Social de Lugo na que trasladan "deficiencias graves" e un "fallo sistemático na prevención de riscos" respecto da COVID-19 na residencia de maiores de San Cibrao, en Cervo, e na de Trabada.

Segundo informou o SAE nun comunicado, estas instalacións, coordinadas por Mensajeros de la Paz, presentan tamén unha "caótica organización" que "pon en perigo aos traballadores e repercute na atención recibida polos usuarios".

Aínda que o sindicato matizou que a residencia de Trabada, coordinada pola mesma organización pero dirixida pola Deputación de Lugo, se atopa nunha mellor situación, "tamén se percibiron deficiencias respecto das condicións laborais que se deben notificar" a través desta denuncia trasladada a Inspección este xoves.

PERSOAL "ESCASO" CON QUENDAS "CAÓTICAS"

Consultada por Europa Press, a delegada do SAE en Galicia, Trindad Marín, fixo fincapé en que unha organización do traballo "caótica" e un persoal "moi escaso", para o número de residentes cos que contan ambos os xeriátricos --o de San Cibrao, ademais, é un centro de día--, está a dificultar a atención aos usuarios.

"O persoal está sobrecargado. En ocasións, ás compañeiras da quenda de mañá non lles dá tempo a asear a todos os residentes, polo que as da quenda de noite encárganse de parte desa tarefa. Isto molesta a moitos dos residentes, maiores e enfermos, que se queixan de ter que pasar tanto tempo levantados", explicou a delegada do sindicato.

No comunicado fan referencia tamén ao mal funcionamento do sistema de permisos e quendas en xeral, "que se cambian constantemente e cun prazo de aviso aos traballadores extremadamente curto". Así mesmo, o SAE denuncia que hai empregados que non están dados de alta correctamente na Seguridade Social e que, en ocasións, "os salarios non se abonan mensualmente ou se pagan con atrasos".

O sindicato indicou que estas condicións laborais nas que se atopan os cadros de Trabada, e "moi especialmente", Cervo, afectan negativamente o benestar dos traballadores" que, segundo sinalan, xa presentaron problemas de ansiedade e tensión.

"ERROS" NAS MEDIDAS ANTICOVID

Outro aspecto que presenta deficiencias segundo os demandantes, son as actuacións en materia de prevención de riscos respecto ao coronavirus. A organización mencionou no seu comunicado o incumprimento da normativa no que respecta a xestión de residuos da covid, así como a utilización de equipos inadecuados.

"Non nos estraña que se produciron tantos contagios en San Cibrao", sinalou Trindade Marín, que explicou: "Durante un tempo, eran as propias traballadoras as que compraban as máscaras FFP2, as luvas que se utilizan non son de protección, son moi curtos e non cobren o suficiente e, ademais, as bolsas nas que se tiran os EPI se deixan en zonas comúns, por exemplo".

A delegada do SAE incidiu nas diferenzas de xestión entre as dúas residencias. "Aínda que en Trabada si observamos fallos respecto das condicións laborais, os residentes non se viron afectados nin por eses erros, nin por deficiencias nas medidas anticovid, que en Trabada non se rexistraron", matizou Trindade.

En canto á residencia de San Cibrao, en Cervo, a responsable criticou, ademais das deficiencias loxísticas, as de formación. "Aos traballadores non se lles explicaron as medidas anticovid, a pesar de estar así contemplado pola lei de formación. Ninguén lles explicou como pór e quitar os EPI, como retiralos, en que zona...", manifestou.

O Sindicato de Técnicos de Enfermaría afirmou que, no seu momento, puxeron en coñecemento de Mensaxeiros da Paz a situación, pero non obtiveron resposta. É por este motivo que esperan que coa denuncia ante a Inspección Provincial de Traballo, "se poñan en marcha as investigacións necesarias" e se termine "cunha xestión lamentable".

O sindicato dirixiuse tamén a institucións e familiares para que estean "moi atentos". Dada a situación, pediron que se revisen "todas as residencias de maiores", non só as citadas, para acabar con situacións que tachan de "intolerables".