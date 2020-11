Denuncian ante Inspección o "total abandono" de anciáns nunha residencia de Salvaterra con 95 positivos

SANTIAGO. EP. Falta de persoal e de material, unhas instalacións que "non reúnen as mínimas condicións" de salubridade e anciáns que padecen úlceras. Estas son algunhas das "neglixencias" e as consecuencias do "total abandono" que sofre a residencia de maiores de Salvaterra do Miño (Pontevedra), segundo a denuncia que presentou a asociación Traballadores de Residencias de Galicia (Trega) ante a Inspección da Consellería de Política Social.

E é que este centro se atopa intervido pola Xunta desde o pasado 29 de outubro e, de acordo cos últimos datos da Administración autonómica, a xeriátrico conta con 95 casos de coronavirus --68 usuarios e 27 empregados-- e varios falecidos.

Estas circunstancias, tal e como avanzaron 'Galiciapress' e o diario 'Nós', levaron a que Trega trasladase nos últimos días a Política Social un escrito acompañado por varias fotografías que reflicten as deficiencias da residencia "tanto en instalacións, equipamento e material, como en materia laboral".

Na denuncia dirixida á Secretaría Xeral Técnica e á Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade --entrou polo rexistro este luns, 9 de novembro--, a asociación asegura que as dependencias do centro "non reúnen as mínimas condicións de mantemento nin salubridade, non xa para atender a persoas maiores, senón para calquera tipo de aloxamento".

ATENCIÓN AOS USUARIOS

No que respecta á atención a usuarios, Trega explica que as súas camas "non son clínicas" e que non poden elevarse, algo "fundamental" para aqueles que padecen patoloxías respiratorias, como é o caso da COVID-19, e para administrarlles os alimentos, xa que "poden atragantarse e sufrir unha broncoaspiración grave con resultado de morte". Isto leva a que os empregados teñan "como única opción colocar unha almofada debaixo".

Así mesmo, os colchóns "non son viscoelásticos senón de resortes e están totalmente rotos e sucios", mentres que tampouco hai axudas técnicas como guindastres para mover aos anciáns ou elevalos para cambiarlles o cueiro.

Aínda que por mor da intervención por parte da Xunta o xeriátrico si conta con guindastres procedentes dun centro de Vigo, Trega afirma que a súa coordinadora "presiona a todo o persoal para que mobilicen a todos os usuarios manualmente". "Esta práctica pode provocar danos físicos, alto risco de caídas e sobrecargas ás traballadoras", alerta o colectivo.

As habitacións tamén teñen "deficiencias" de material e un "nulo mantemento". De feito, nin sequera teñen paus de goteiro para colgar a medicación intravenosa, que ten que pender "das lámpadas".

A isto súmase que os residentes "permanecen pechados con chave nas súas habitacións", unha práctica contraria á normativa de servizos sociais. "Unha residencia non é un cárcere. Aínda que se debe cumprir un illamento (pola COVID-19), os usuarios deben ter a posibilidade de pedir axuda se a precisan", asevera a asociación de traballadores.

INSTALACIÓNS PARA O PERSOAL

No referente ás dependencias do cadro, Trega relata que "os pratos de ducha están rotos e oxidados e o seu uso implica un risco para a saúde". "Ademais, todo o vestiario está revolto, os despachos de billetes non teñen chave e están permanentemente abertas, hai roupa colgada fóra delas", continúa a asociación no seu escrito, no que lembra que o centro conta con decenas de empregados contaxiados de COVID-19.

Neste sentido, Trega recoñece que a Xunta enviou reforzos para o cadro tras a intervención, pero explica que se lles habilitou o ximnasio como vestiario, un sitio que empregan "como unha especial de almacén para todo" e no que "non hai nin despachos de billetes, nin aseos, nin ducha".

Tampouco hai "as mínimas existencias de material" para que os profesionais realicen o seu traballo, polo que, sempre segundo Trega, para aseos e cambios de cueiros a persoas encamadas "soamente dispoñen dunha palangana para cada 30 usuarios".

PIDEN "ACTUACIÓN URXENTE"

Así as cousas, en vista de que este xeriátrico de Salvaterra conta con varias prazas subvencionadas, a asociación solicitou a "actuación urxente" da Consellería para avaliar as condicións da residencia e que se adopten "as medidas necesarias para preservar a súa saúde, dignidade e integridade moral e física".

Estes testemuños e a súa publicación tamén xeraron unha reacción por parte da asociación Defensor do Paciente. A súa presidenta, Carmen Flores, advertiu que a do centro de Salvaterra é unha situación "que ningún ser humano merece e que atenta contra os dereitos fundamentais".

Por iso, o Defensor do Paciente xa instou á Fiscalía Superior de Galicia a efectuar unha "inmediata actuación e intervención", así como "que teña empatía e sensibilidade" cos maiores.

A XUNTA PROMETE "ANALIZALO"

Por parte da Consellería de Política Social, que desde finais de outubro se fai cargo do xeriátrico, fontes consultadas por Europa Press aseguraron que "analizará con detemento" todo o que relata a asociación Traballadores de Residencias de Galicia.

"No caso de que se constate algún incumprimento da normativa, como é natural e como ocorre en todos os casos, actuarase en consecuencia", engadiu a Administración.

Non en balde, Política Social defendeu que tras a intervención pública do centro "reforzouse de forma substancial o cadro de enfermaría, de auxiliares de enfermaría e a dotación técnica" na medida que fose necesario para "reforzar o servizo".