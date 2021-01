Desaconsejan retrasar la segunda dosis de Pfizer

ema. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) desaconseja retrasar más de 42 días la segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID, mientras países como Alemania o Bélgica estudian administrar la primera inyección a más gente al principio y postergar la segunda más allá de los 21 días prescritos. Esa agencia, encargada de la evaluación técnica de las vacunas en la Unión Europea (UE), señala que “los vacunados no pueden estar completamente protegidos hasta siete días después de su segunda dosis”, tal y como ha indicado Pfizer tras sus ensayos clínicos. No obstante, la EMA no prohíbe alargar hasta los 42 días la administración de la segunda dosis. Si bien la información del producto “no define explícitamente el límite superior para el tiempo entre dosis, las recomendaciones posológicas hacen una referencia explícita (...) donde se especifica, respectivamente, que la evidencia de eficacia se basa en un estudio en el que la administración de 2 dosis se realizó con 19 a 42 días de diferencia”. “Cualquier cambio requeriría una variación de la autorización de comercialización, así como más datos clínicos para respaldar dicho cambio”, añadió la portavoz de la EMA. ECG