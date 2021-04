Desconcierto entre los alcaldes por el uso de la mascarilla en las playas

El endurecimiento en el uso de la mascarilla que esta semana ha pretendido impulsar el Gobierno central ha generado enorme controversia. Especialmente, el apartado referido a su uso en la playa. Según la modificación de la normativa, desde esta Semana Santa y hasta el final de la pandemia, sería obligatorio mantenerla puesta en todo momento, salvo en el baño. La presión popular y la avalancha de críticas obligan a la búsqueda de alternativas y resquicios legales.

Galicia fue una de las comunidades precursoras a la hora de regular el uso de la mascarilla en los arenales. El pasado verano se estableció el uso obligatorio mientras se diesen paseos por la orilla, cuando se reuniesen personas para conversar, o en el acceso a las playas. Sin embargo, se eximía de su uso a las personas mientras estuviesen en sus toallas o sombrillas y a aquellos que buscasen refrescarse en el agua.

Ante la publicación en el BOE de la ley de “nueva normalidad”, la Xunta considera que en Galicia prevalece la norma de ámbito autonómico. Por tanto, quienes hagan uso de las playas gallegas no tendrán que estar con la mascarilla puesta mientras toman el sol. No obstante, los bandazos en la elaboración de normas generan desconcierto y sensación de caos. En los ciudadanos y en los máximos responsables de las administraciones. Se puede comprobar en un recorrido por algunos de los principales ayuntamientos costeros de Galicia.

MUCHA COSTA EN NOIA Y PORTO DO SON. Las playas de los municipios costeros de Noia y Porto do Son reciben a muchas personas del interior que llegan en verano buscando el mar. Sus alcaldes coinciden en señalar que sería “imposible” vigilar que todo el mundo tuviese la mascarilla colocada en todo momento, y afirman que es “suficiente” con mantener las distancias .

El alcalde de Noia, Santiago Freire, afirmó que “si se mantiene la distancia, es practicamente imposible un caso de contagio en la playa”. Por eso, cree que es un “contrasentido” obligar a los usuarios a tener la mascarilla colocada cuando están tomando el sol, en platas como Carnota, de cinco kilómetros de longitud, en las que “hay que ir a propósito a buscar un problema”.

Además, cree que “sería imposible hacer im seguimiento y control, no hay efectivos para eso”.

Por su parte, José Luis Oujo, regidor de Porto do Son, un municipio con casi 30 kilómetros de arenales, responde que “se todos somos respectuosos, eu non creo que fose necesaria a mascarilla. Sempre e cando mantivésemos a distancia”.

Así, recordó que, el pasado verano en su concello, trabajaron en coordinación con la Policía Local y Protección Civil para tener un dispositivo de agentes que recomendaba reordenar los flujos de personas en función del grado de ocupación de cada una de sus playas.

Al igual que Freire, apuntó que “é case imposible vixialo. Terías que ter a un policía por cada poucos metros cuadrados”.

EL CASO DE SILGAR. Telmo Martín es el alcalde de Sanxenxo. Silgar es una de las playas más demandadas en época estival, por gallegos y otros visitantes. Él aboga por hacer caso a lo que digan los expertos y elude hacer juicios de valor sobre las normas: “Yo, desde el minuto uno, he respetado lo que dice el comité”.

Martín asegura que “acatará” las normas, sean las que sean. “Es más importante la salud y la seguridad que tomar el sol”, zanjó el regidor. Aseguró que vigilarán que se cumplan las normas.

La playa de Silgar apareció el pasado verano con una imagen renovada que no volveremos a ver este año. Las parcelas no se mantendrán, pero la intención es “incrementar el número de hamacas”, que marcarán las distancias. Cree que con el “avance de la vacunación” no es necesaria esta medida.

BAIONA. Más al sur, en Baiona, Carlos Gómez aboga por ser prudente y responsable en la valoración de las normas. “Esta nueva normalidad nos ha obligado a cambiar hábitos. Entiendo que esto no es algo normal ni cómodo para el usuario. Habría que intentar darle una vuelta y ver si tiene otra solución”.

El regidor considera que “si todo el mundo cumple las normas y se comporta como es debido, creo que esta medida sobra”. No obstante, agregó que “los expertos son los que saben” y que “por algún motivo lo habrán decidido”. “Tenemos que ser prudentes y acatar lo que nos digan”, agregó.

En este línea, y preguntado por las continuos cambios en las normas, remarcó que el exceso de transparencia genera efectos contraproducentes. “Creo que el exceso de informaciones en pasos que luego se han tenido que rectificar han generado muchas dudas y crispación”. Sin embargo, insiste en respetar lo que se decida y dejar los juicios para el futuro: “No está demás entender que estamos hablando de medidas humanas. Todo lo que sea para mejorar, bienvenido sea. Luego ya haremos valoraciones”, concluyó.