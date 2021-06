Desde este sábado non quedará ningún concello galego en niveis máximo ou alto de restricións

O comité clínico que asesora á Xunta de Galicia na xestión da pandemia provocada pola COVID, vén de acordar na súa xuntanza desta tarde o nivel medio de restricións para os concellos de Oroso, Mos, Soutomaior, Viveiro e Xove. O resto dos concellos galegos sitúanse en nivel medio baixo. Non hai polo tanto, ningún municipio que teña que cumprir as restricións de nivel máximo ou de nivel alto. O comité volverase reunir o vindeiro martes para analizar outra vez a situación epidemiolóxica. Todas estas medidas entrarán en vigor ás 00:00 horas do vindeiro sábado, 12 de xuño.