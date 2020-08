Desenvolven un modelo de predición sobre os riscos de hospitalización

Un equipo de investigadores da Clínica Cleveland (EE. UU.) desenvolveron e validaron un modelo de predición de riscos que pode axudar aos médicos a predicir que doentes positivos en coronavirus contan cun maior risco de ser ingresados en unidades hospitalarias para superar a enfermidade vírica.

O modelo desenvolveuse e validou utilizando datos retrospectivos de máis de 4.500 doentes que deron positivo na Clínica Cleveland no nordés de Ohio e Florida durante un período de tres meses. Os científicos utilizaron algoritmos estatísticos para transformar os datos dos rexistros médicos electrónicos dos doentes no modelo de predición de riscos.

A comparación das características entre os casos que foron ou non hospitalizados por covid-19 revelou varios factores de risco de hospitalización non definidos previamente, como que os ex fumadores tiñan máis probabilidades de ser hospitalizados que os fumadores actuais; ou que os pacientes que tomaban inhibidores da encima convertidora de angiotensina (IECA) ou bloqueadores dos receptores de angiotensina II tipo I (BRA) tiñan máis probabilidades de ser hospitalizados que os que non tomaban eses medicamentos. Igualmente, os afroamericanos tiñan máis probabilidades de ser hospitalizados que os pacientes doutras razas.

Os achados do equipo revelaron, por outra banda, que os doentes que presentaban un complexo de síntomas que incluía febre, falta de alento, vómitos e fatiga tiñan máis probabilidades de ser hospitalizados que aqueles que non experimentaban este cuadruplicante de síntomas. ECG