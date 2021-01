Detenido en Wisconsin tras destruir 500 vacunas

vacunas. Un trabajador de un hospital de Wisconsin (EE.UU.) fue detenido el jueves 31 de diciembre por destruir 500 dosis de vacuna al sacarlas de su necesaria refrigeración y provocar, en consecuencia, que se estropearan.

En un comunicado, la Policía de Grafton, cerca de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, informó de que el sospechoso fue detenido tras destruir 57 viales que contenían aproximadamente 570 dosis de la nueva vacuna frente al coronavirus. El centro hospitalario inicialmente informó de que 57 viales de la vacuna de Moderna fueron desechados después de que el empleado de manera “inadvertida” extrajera las dosis del refrigerador en el centro de Grafton y las dejase fuera durante toda la noche. El empleado, sin embargo, admitió haberlo hecho premeditadamente.

El presidente del Aurora Health Care Medical Group, el doctor Jeff Bahr, informó de que el FBI y la policía de Wisconsin se unieron en una investigación, aunque añadió que la motivación individual del trabajador aún no está clara. No obstante, el profesional fue detenido. ”Esto supone una violación de nuestros valores esenciales por lo que este individuo ya no es empleado nuestro”, precisó. E.P.