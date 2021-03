Detienen a un lucense en Sanxenxo por negarse a ponerse la mascarilla e insultar y amenazar a la policía

La Policía Local de Sanxenxo (Pontevedra) detuvo este sábado en el municipio a un vecino de Lugo, de 38 años de edad, por insultar y amenazar a los agentes tras negarse hasta en dos ocasiones a ponerse la mascarilla.

Según relata el Ayuntamiento, ocurrió por la tarde en dos terrazas diferentes. El varón no llevaba mascarilla en el momento en el que no se encontraba consumiendo y, cuando los policías le pidieron que se la pusiera, comenzó “a insultarles y negarse a ponerla”.

Tal y como recoge el atestado, el hombre contestó a los actuantes con frases como: “A ti nunca te dieron una paliza, a ver si te va a tocar hoy”; “Voy a seguir haciendo lo mismo”; o “De aquí no me muevo sin que me detengáis”.

Finalmente, a raíz de los hechos, la Policía Local logró apresar a este vecino de Lugo de 38 años.



PONTEVEDRA. E.P.