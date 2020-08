Dez enfermos e 27 persoas illadas por un gromo en Cospeito

Santiago. O Sergas anunciaba onte a detección doutro gromo de coronavirus rexistrado na área sanitaria de Lugo, con dez casos en Cospeito enmarcados nun encontro familiar.

Segundo informaron por parte da área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte, trátase dun brote familiar que “parece acoutado a ese núcleo” con 10 casos positivos detectados.

Non obstante, segundo a información publicada na tarde de onte polo xornal lucense El Progreso, a esta decena de casos positivos xa confirmados, hai que engadir o illamento no que se atopan 27 persoas, de modo que non hai que descartar novos positivos nos vindeiros días.

Segundo esta información o gromo afecta a catro unidades familiares, tres delas interrelacionadas entre si –que viven en Santa Cristina e Sistallo– e outra conectada con estas polo ámbito laboral a través do Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Trátase dunha usuaria deste servizo de 88 anos que –aínda que fóra de perigo– permanece hospitalizada, así como o seu fillo que continúa no domicilio familiar de Goá.

Debido a que unha das persoas positivas é traballadora do SAF foron postas en corentena as cinco casas nas que traballaba e realizáronse as probas a todos os contactos e, polo momento, o resto son negativos.

Armando Castosa, alcalde do concello lucense, fixo a través de El Progreso “un chamamento á calma”, aducindo que se trata dun gromo “moi focalizado” e que o Sergas traballa arreo no rastrexo dos contactos e realizará previsiblemente a partires do vindeiro luns máis probas PCR.

MANTÉNSE ESTABLE O DE CASTRO DE REI. O gromo rexistrado no municipio de Castro de Rei (Lugo), vinculado a un xornaleiro, mantense con seis casos positivos despois de realizar o Sergas probas PCR a todo o cadro de persoal da empresa para a que traballa o caso inicial.

As mesmas fontes puntualizaron que no marco deste gromo na área sanitaria de Lugo realizáronse 315 PCR.

AUMENTAN OS POSITIVOS EN BARBADÁS. As probas realizadas a contactos relacionados cos gromos de Barbadás e Ourense, aumentaron a sete e seis positivos, respectivamente. Segundo informou a área sanitaria de Ourense, unha vez realizados os estudos e rastrexos correspondentes polo centro de detección de contactos rexistráronse outros dous novos casos positivos en dúas mulleres de 30 e 22 anos de idade.

Neste caso trátase dun gromo detectado nunha mesma unidade familiar composta por un home de 56 anos, dúas mulleres de 50 e 32 e un neno e unha nena con positivo despois de realizarlles unha PCR preventiva. ecg/Axencias