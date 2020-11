Diecinueve concellos tienen una incidencia igual que O Carballiño

La decisión de levantar las restriccines en un concello no solo se debe a sus datos, sino a muchos otros factores. Entre ellos, que sea un municipio aislado y que se encuentre en un entorno o comarca con incidencia de covid-19 también muy baja, y que la presión asistencial de su área sanitaria no esté desbordada. Sin embargo, aunque las cifras de contagios e incidencia acumulada en un ayuntamiento no sean lo único a tener en cuenta, sí es lo primero en lo que se fijan los expertos para abrir la posibilidad de un descenso en la dureza de las restricciones.

El concello de O Carballiño es el primero que vio como se relajaban las medidas. Desde el pasado sábado ya no está cerrado perimetralmente, se pueden reunir hasta 6 personas no convivientes y la hostelería atiende en terraza y dentro del local aunque con restricciones de aforos. Del mismo modo en que fue el primero en estrenar el modelo de medidas más duras, también puede ser ahora el espejo donde mirar para saber si un municipio está o no en el buen camino.

Además, este lunes el presidente Feijóo abrió la puerta a la posible relajación de cara al puente de la Constitución, siempre que en las dos próximas semanas los casos sigan por el buen camino.

Actualmente, hay 19 ayuntamientos gallegos que viven en el nivel máximo de restricciones, que tienen igual o menor incidencia acumulada (IA) en los últimos 14 días que O Carballiño, según los datos publicados ayer por Sanidade, en su nuevo mapa que da información para todos los municipios.