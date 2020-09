Dimite el portavoz del Grupo covid-19 de Madrid dos días después de ser nombrado

Madrid. EFE. El doctor Emilio Bouza, gallego natural de Vilalba (Lugo), ha presentado su dimisión como portavoz del Grupo Covid-19 de la Comunidad de Madrid, apenas dos días después de ser designado para el puesto tras su elección por consenso entre el Gobierno regional y el central, según fuentes de la Consejería de Sanidad. Bouza explica que ha adoptado esta decisión tras comprobar las discrepancias que hay entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el de Isabel Díaz Ayuso para gestionar el control del coronavirus. "Las circunstancias que he presenciado en los dos días siguientes (a su nombramiento), junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25, me obligan a renunciar y a declinar el ofrecimiento", explica Bouza en una carta, a la que ha tenido acceso Efe, enviada al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz-Escudero. "Recordarán que ustedes me afirmaron su voluntad de concordia política y su impulso para trabajar unidos para buscar una solución al problema. Me pidieron actuar como técnico y científico en el consejo creado por ambos gobiernos y, además, en base a mi trayectoria profesional, hacer de portavoz de los acuerdos del grupo". Y añade que "sencillamente", ha podido comprender que "ese no es" su puesto "en las actuales circunstancias".

Bouza iba a atender las demandas informativas de la sociedad como portavoz técnico sanitario del Grupo Covid-19, integrado por el Gobierno de España y el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid para coordinar y planificar respuestas contra la pandemia. Experto en enfermedades infecciosas y microbiología, Emilio Bouza cuenta con una dilatada trayectoria asistencial, científica e investigadora.

Su nombramiento fue acordado en la reunión del Grupo Covid-19 celebrada el jueves, en la sede de Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid, en la que se abordaron las recomendaciones para las actuaciones que la Comunidad de Madrid iba a anunciar el día siguiente para frenar la expansión del coronavirus.

Durante la reunión, la única en la que ha participado Bouza, se nombró también a los cuatro técnicos sanitarios que trabajarán en plena coordinación con el Grupo Covid-19 para la elaboración de propuestas y toma de decisiones.

Por el Gobierno de España, se designó al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, y la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. Y por parte de la Comunidad de Madrid, fueron nombrados el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, y el asesor de Salud Pública y Plan Covid-19, Jesús Canora. EFE