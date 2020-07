Disminuyen bruscamente los anticuerpos en pacientes leves de covid

Los anticuerpos de pacientes leves con Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, disminuyen “bruscamente” a los 3 meses de la infección, según un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de California y que ha sido publicado en el New England Journal of Medicine. En concreto, a partir del tercer mes de haber contraído la infección, el nivel de anticuerpos baja de forma importante, los cuales se van reduciendo a la mitad cada 73 días, tal y como observaron los científicos estadounidenses. Por tanto, a su juicio, si se mantiene a esa velocidad, los anticuerpos desaparecerían en aproximadamente un año. Informes anteriores sugieren que los anticuerpos contra el nuevo coronavirus son de corta duración, pero la velocidad a la que disminuyen no se ha definido hasta ahora. Para llevar a cabo el trabajo, los expertos estudiaron a 20 mujeres y 14 hombres que se recuperaron de casos leves de Covid-19. Las pruebas de anticuerpos se realizaron en un promedio de 36 días y 82 días después de los síntomas iniciales de infección. r.m.a.