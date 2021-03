División en el seno del Comité Clínico ante la posible relajación de medidas en hostelería

Después de que a última hora de este martes, tras la reunión del Comité Clínico, Sanidade anunciase a través de una nota de prensa que solo tres ayuntamientos gallegos quedarían en nivel máximo de restricciones --Vilardevós, Paradela y Maside--, todavía queda por despejar la gran incógnita: ¿hasta qué hora podrá abrir la hostelería? y, ¿se autorizarán las reuniones de hasta seis personas? Nada se conoce aún sobre la postura definitiva del comité al respecto, pero sí ha trascendido el intenso debate que se mantiene en el seno del mismo sobre ambos aspectos. Y es que ya ayer se dejaron unos flecos sueltos que tratarían de matizarse esta misma mañana.

Sobre la mesa está la propuesta de los hosteleros de poder abrir las puertas de los bares hasta las 20.00 horas y las de los restaurantes hasta las 22.00 para no perder el servicio de cenas, ampliando así el actual horario que fija el cierre a las 18.00 para cualquier tipo de establecimiento. Así, se trata de llegar a un acuerdo general en el que el cierre se fije de manera general para toda Galicia a las 21.00. Por otra parte, también se proponía un cambio en la forma de medir el aforo interior de los locales, estando este delimitado por el espacio y la capacidad real del lugar y no por el número de mesas que tenía disponibles, como hasta la fecha, para evitar el perjuicio de que un cliente por mesa pueda reducir los ingresos potenciales. En este punto se verían beneficiados por la posible ampliación de las reuniones entre no convivientes hasta grupos de seis personas.

Con todo, después de escuchar tanto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como al vicepresidente, Alfonso Rueda, pedir “prudencia” en la desescalada a lo largo de estos días y no precipitarse de cara a Semana Santa y el puente de San José, para todos sigue siendo una incógnita si estas propuestas serán o no aceptadas. Y es que también entre los expertos sanitarios que asesoran al Gobierno gallego ronda el miedo a una cuarta ola más pronto que tarde, sobre todo teniendo en cuenta que en estos últimos días ya se han hecho patentes ligeros repuntes de contagios y casos activos que hacen saltar las alertas, unidos a la ralentización del decrecimiento de todos los indicadores.

Así, el comité se encuentra en estos momentos dividido entre los que apoyan esa ampliación de la apertura hasta las 21.00 y las reuniones de grupos de hasta seis no convivientes --políticos y altos cargos, fundamentalmente--, y aquellos que piden esperar unas semanas más para consolidar los buenos datos y no precipitarse --la mayor parte de los sanitarios--. En cualquier caso, parece que aunque ambas medidas sean aprobadas y la relajación de las restricciones se haga efectiva, no entrarían en vigor hasta el lunes, después del puente de San José, para evitar un desfase en los próximos días festivos.