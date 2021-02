Doce horas diarias co fin de cribar a 19.000 universitarios

Dentro de dous días retómanse as clases presenciais na Universidade de Santiago case un mes despois da súa suspensión. De cara a garantir a maior seguridade posible na volta ás aulas, realizarase un cribado para o que están citados 18.800 universitarios, apuntados de forma voluntaria. Comezará este mesmo luns, e prolongarase ata o próximo xoves 4 de marzo. Co fin de realizalo de forma áxil, os equipos sanitarios estarán de 09:00 horas ata as 21:00 h no Pavillón de Deportes do Campus Sur: serán 28 enfermeiras, 6 técnicos de laboratorio, 4 auxiliares de enfermería, 8 administrativos e 2 coordinadores. Para evitar problemas, desde o Sergas piden a todo o alumnado que respecte a hora e data da cita para evitar aglomeracións ou atrasos no cribado, que se realizará a través dun test de antíxenos. Desta forma, cada alumno obterá o resultado uns 15 minutos despois de finalizar a recollida das mostras. O obxectivo é detectar posibles casos asintomáticos entre os mozos.

CENTROS EDUCATIVOS. A maiores, o pasado mércores realizouse un cribado sanitario a 260 persoas do CEIP O Grupo de Ribeira no Hospital da Barbanza. A última actualización do Sergas sobre os contaxios en centros educativos, indica que nese centro escolar hai 9 casos de de COVID-19. É o segundo centro educativo máis afectado da área sanitaria despois do colexio La Salle, en Compostela, con 21 casos activos e onde xa se fixera un cribado. En total, son 134 os positivos na ensinanza non universitaria da área sanitaria, con 3 aulas cerradas. Deles, 64 corresponde a Compostela. As cifras son moito mellores que as de semana atrás, cando só na capital galega se chegaba ao centenar de casos; e o total da área sanitaria ascendía ata superar os 500 positivos.

VACINACIÓN. Ao mesmo tempo, continúa a vacinación dos maiores de 80 anos da área sanitaria. Onte foron citadas 600 persoas nos centros de saúde de Vite e Fontiñas, en Compostela; e nos de Padrón, Milladoiro, Lalín e Ordes. Durante a semana, tamén foron citados 500 docentes da área compostelá, por orden alfabética, para seren vacinados nas instalación do hospital Clínico. Ata onte xa se inmunizou a preto de 8.000 persoas coas dúas doses, e máis de 21.500 recibiron a primeira.

A evolución da pandemia na área sanitaria segue coa tendencia positiva. Actualmente hai 694 casos activos, 48 menos que 24 horas antes. É a primeira vez que se baixa dos 700 casos activos desde o pasado 16 de outubro. Con estas cifras, a incidencia acumulada a 14 días mantense por debaixo dos 150 casos por cada 100.000 habitantes. Os datos están situados ampliamente por debaixo da barreira de 250 casos de incidencia marcada pola Xunta para permitir a libre mobilidade e a apertura interior e exterior dos establecementos de hostalaría. En canto a cifra de casos detectados por PCR nas últimas 24 horas, hai unha lixeira subida ata os 28. Esta mesma semana chegaron a situarse por debaixo da vintena.

Cabe recordar que, con estas cifras, a mobilidade é total na área sanitaria excepto aos concellos de Rois, Dodro, Arzúa e Toques. Fora dos límites da área sanitaria, están permitidos os desprazamentos os concellos con incidencia inferior a 250 casos, excepto aos das áreas sanitarias de A Coruña, Pontevedra e Ferrol, que seguen perimetradas.

PRESIÓN HOSPITALARIA. Malia a mellora dos datos, a presión hospitalaria segue elevada co 54 % das camas uci ocupadas. Son 17 os ingresados por COVID-19 nas áreas de críticos, aos que hai que sumar 62 persoas con coronavirus ingresadas en réxime regular de hospitalización. A maior parte delas están no CHUS, salvo 2 hospitalizadas en réxime regular no HM La Rosaleda, en Santiago.