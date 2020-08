Docentes entregarán este miércoles más de 230.000 firmas a Educación para exigir una 'vuelta al cole' segura

Varios profesores de la Asociación de Docentes por la Educación Pública de Madrid (ADEPeM) entregarán este miércoles más de 230.000 firmas al Ministerio de Educación y FP para exigir una 'vuelta al cole' segura. Las firmas se han recabado a través de una petición iniciada hace ya un mes a través de Change.org por la profesora y usuaria de Twitter Maestra Enfurecida.

"Queremos que nuestra voz se escuche y sea tenida en cuenta por los que tienen que decidir sobre la 'vuelta al cole'. Quedan dos semanas para el inicio del curso y somos miles, cientos de miles, las familias y profesores que estamos preocupados", explica Maestra Enfurecida sobre su petición para una #VueltaSegura.

"Los profesores y trabajadores de los centros escolares que hemos tenido acceso a los protocolos anti-COVID que se están manejando para la vuelta al cole este septiembre estamos preocupados. Lo único que se les va a exigir a las escuelas es que usen mascarillas y gel hidroalcohólico, pero todo lo demás va a seguir exactamente igual. Ni las van a dotar de medios, ni de espacios, ni de personal. Han tenido meses para planificarlo y ya hemos visto en las instrucciones que nos han llegado a los centros que no son más que un 'Apañaos como podáis con lo que tenéis", explica en la campaña.

Según la promotora de la iniciativa, los Gobiernos centrales y autonómicos saben que la única forma segura de volver a las aulas es bajando la ratio de alumnos por clase y contratando más profesores. "No hay otra forma posible de mantener la distancia de seguridad en clase si no dividimos los grupos en diferentes espacios y se contrata más profesorado para atenderlos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué se están comportando de manera tan irresponsable?", se pregunta en el texto.

A raíz de su petición, reclamaciones similares están cogiendo fuerza en varias comunidades autónomas como Canarias, donde una asociación de padres de niños y adolescentes con diabetes está reclamando, con más de 3.500 firmas de apoyo, mayores medidas de seguridad en el inicio del curso; o en el País Vasco, donde la petición iniciada por un padre bilbaíno ha reunido ya más de 9.000 apoyos.

Asimismo, en Murcia, la Asociación AMPAS Murcianas Unidas ya ha conseguido más de 11.000 firmas; en Galicia, un profesor ha reunido ya más de 11.500 firmas de apoyo; y en Andalucía, peticiones iniciadas por la Federación de Asociaciones de Familias del Alumnado de los Centros de Educación Pública de Almería (Fapace Almería) y el Instituto Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar han recogido 4.900 y 15.000 firmas respectivamente.

Varios de los impulsores de estas campañas autonómicas están entregando sus firmas esta semana en sus respectivas comunidades. Sérgio Nunes, profesor en Galicia, las ha entregado esta misma mañana en la Consejería de Educación gallega, mientras que la plataforma AMPAS Murcianas Unidas las entregará este miércoles en la Consejería de Educación murciana.

"Estamos viendo que la vuelta al cole es, ahora mismo, la principal preocupación entre los ciudadanos que acuden a Change.org para movilizarse", explica Luis Aguado, portavoz de Change.org en España, que afirma que en las últimas semanas se han iniciado más de 100 peticiones online reclamando una vuelta segura, acumulando más de 320.000 firmas entre todas ellas.

MÁS PROFESORES, HABILITACIÓN DE ESPACIOS y FORMACIÓN ONLINE

Precisamente, este jueves se celebrará la Conferencia Sectorial en la que los consejeros autonómicos en materia educativa se reunirán con los ministros de Sanidad, Salvador Illa; de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá; y de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, con el objetivo de organizar y pactar cómo será el regreso a las aulas.

"Esperanza no tengo ninguna, no sé con qué nos van a salir", señala en declaraciones a Europa Press la promotora de la campaña, que dice que la sensación que tienen es de que no se ha hecho "nada".

A su juicio, son varias las medidas fundamentales para garantizar un regreso a las aulas de forma segura. En primer lugar, hace hincapié en la necesidad de garantizar la presencialidad, ya que la escuela es "un nivelador social", y "nadie sabe lo que va a durar esto", por lo que la solución ha de ser "a largo plazo".

Para ello, exige la contratación de profesores para bajar las ratios en 15 alumnos por docente y la habilitación de espacios, pero lamenta que ambas suponen un "esfuerzo de organización muy grande".

Con respecto a la habilitación de espacios para dar clases, propone el uso de espacios municipales, tales como bibliotecas o centros culturales. "Han montado un hospital en Ifema en 3 días, no pueden poner unos barracones en el patio?", se pregunta.

Y finalmente, pide una mayor formación en nuevas tecnologías para garantizar la docencia online, dado que durante el confinamiento se ha demostrado la falta de recursos y de formación del profesorado en esta materia. EUROPA PRESS.