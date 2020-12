Eficacia, efectividad y eficiencia de la vacuna: ¿significan lo mismo?

• Vacunas contra el coronavirus: Pfizer comunicó una eficacia próxima al 95 %; Moderna anunció una eficacia del 94,5 %; Oxford y AstraZeneca aseguraron que su vacuna tendría una efectividad del 70 %. Ojo, efectividad, que no eficacia, es decir, la protección real que otorgará a la población mundial una vez vacunada, no la lograda en un ensayo clínico con un grupo controlado de participantes. La eficacia de Pfizer, por ejemplo, significa que si a 100 personas que no han sido infectadas se les suministra esa vacuna, 95 de ellas no se contagiarán.

• Eficacia de otras vacunas: En comparación con la vacuna del coronavirus, la del sarampión posee una eficacia de entre el 95 % y el 98 %. La de la gripe, por su parte, de entre el 20 % y el 60 %, dependiendo del laboratorio de fabricación. Esto significa que cada año de los cientos de miles de personas que se vacunan en el mundo de la gripe, más de la mitad de los mismos continúan teniendo riesgo de contagiarse de ella. Esto nos sirve para apreciar el logro de desarrollar una vacuna de tan alta eficacia contra el COVID en tan breve periodo de tiempo.