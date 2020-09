El alumnado de Medicina se queja sobre la “mala gestión” de la USC

No todo es blanco o negro. Pese a que determinados alumnos del Grado de Medicina habrían copiado en distintas asignaturas de esta carrera, la gran mayoría, según apuntan varios estudiantes, tuvieron que soportar la angustia y la incertidumbre provocadas por una “gestión ineficiente” de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Gran parte de estos jóvenes reconocen haberse sentido desamparados por la institución académica y ciertos profesionales del equipo docente, siendo examinados mayoritariamente de las materias que cursaban (aunque esta vía supuestamente no era la preferente), pero también dejando de recibir clases e información sobre como se desarrollaría el término del curso.

“Cando falamos de todo isto, facémolo de casos e circunstancias concretas que se dan, podendo ser máis ou menos sistémicas”, explica Iago Alcántara, alumno de cuarto curso y miembro de la Asamblea Medicina Aberta, señalando que “nin todo o estudantado copia, nin todo o profesorado deixou de impartir as súas materias”.

Aun así, esto no justifica las posibles acciones ejecutadas por los involucrados. “Me parece preocupante que unha xeración enteira de médicas pasen as probas copiando, ou fagan grupos para sacar máis nota, pero non penso que sexa menos grave o feito de que non estamos recibindo unha docencia que nos dea os contidos que en teoría se necesitan adquirir para poder evaluarnos”, apunta este estudiante.

EVALUACIÓN IN EXTREMIS. El alumnado de la USC fue avisado de cómo se llevaría a cabo su evaluación alrededor de un mes y medio antes de que se fuesen a realizar las pruebas. En este sentido, el calendario aprobado no contó (conforme comentaron los estudiantes entrevistados) con su participación. “Isto non nos beneficiou en nada porque había moitos exames que se solapaban e pouco tempo para preparalos”, destaca Iago Alcántara.

Finalmente, este se tuvo que rehacer, en parte como consecuencia de la presión ejercida por los universitarios mediante sus redes sociales y las reuniones que tuvieron los delegados con el Decanato.

Para Pedro Castro, alumno también de Medicina, en su caso de segundo curso, “tardaron en tomar decisións, estando moito tempo sen saber como se avaliaría exactamente”.

Con la llegada del Acordo do Consello de Goberno do 22 de abril de 2020, parecía que los alumnos tendrían más claro concluiría su curso.

En el documento se contemplaba “preferencia polos mecanismos de avaliación non presencial que non requiran da realización de exames”, además de señalar que “terase en conta a elección do alumnado”.

Sin embargo, la situación que vivieron los estudiantes de Medicina, según Alcántara, fue que no se adaptó casi ninguna materia a la evaluación continua, recayendo el peso de esta sobre distintos formatos de pruebas telemáticas.

MATERIAS SIN DOCENCIA. Otra alumna de tercer año, también miembro de la Asamblea Medicina Aberta, recuerda que “moitos profesores se limitaron a subir as presentacións que daban en clase”, explicando que “iso non sirve como contido para preparar a materia”.

En este contexto, el resto de entrevistados y otros estudiantes manifestaron también este malestar en sus redes sociales, sin comprender “como pudieron tener una evaluación tan desligada de la docencia en la facultad durante la pandemia”.

Según los futuros sanitarios, hubo materias donde esta fue literalmente nula, llegando a corregirse únicamente apuntes de otros años a falta de clases virtuales. Asimismo, también explicaron que se dieron situaciones en las que las lecciones se reducían, realizándose conjuntamente con otros grupos y resumiendo solo el temario.

“Habería que por o foco nas poucas facilidades que tivo o profesorado para levar a cabo esta docencia, algúns deles escudándose en que non podían dar as clases porque na súa casa non disponían do equipamento”, señala Iago Alcántara, que no entiende como la universidad no pudo prevenir esta situación.

VUELTA A DISTANCIA. “Tiveron moito tempo para adaptar as aulas ou a facultade para esta situación pero parece que o deixaron para o último momento e agora vironse obrigados a tomar esta decisión tan drástica”, señala Pedro Castro, con relación a la medida adoptada por la Universidade de Santiago y la incertidumbre que esta vuelve a sembrar entre los estudiantes de Medicina.

Los alumnos, que salvo algún caso excepcional, ya tenían alquilados los pisos para este curso, se quejan además del pago que han efectuado por su matrícula, puesto que no podrán disfrutar (por ejemplo) del uso de determinadas instalaciones de su facultad: salas de lectura, bibliotecas u otros servicios.

“Se non se pode cumplir ese escenario polas infraestructuras que temos, esta situación xa se tiña que coñecer no momento en que saen os plans da USC onde se propón eses escenarios”, añade Alcántara. Como él, una inmensa parte de los afectados non entienden que pasase todo el verano “sen haber ningunha vontade por contactar co estudantado e que agora nos informen que a docencia non vai ser presencial”.

Según el estudiante, las delegadas también habrían enviado un escrito al decanato comunicando esta falta de diálogo: “En función disto esperaremos algún tipo de resolución, pero francamente a sensación que me da ao falar co resto de compañeiros é de preocupación”.

MÁS PROBLEMAS. Los universitarios compostelanos también denunciaron que existe un grave problema por con los espacios destinados al estudio (bibliotecas y salas de lectura) en la Facultad de Medicina, puesto que las plazas son insuficientes para cubrir la demanda del alumnado una vez aplicadas las medidas de distanciamiento social.

“A realidade e que non temos un espazo que poidamos aproveitar e moita xente non se pode permitir preparar as materias dende casa porque igual non teñen internet ou espazos para facelo, afirma Iago.